Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром", "Роснефть" и "Новатэк" заинтересованы в поставках СПГ в Пакистан

Экономика и бизнес
6 октября, 11:42 UTC+3

Первые поставки возможны от "Газпрома", который ведет переговоры

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. "Газпром", "Роснефть" и "Новатэк" ведут переговоры о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Пакистан, первые поставки возможны от "Газпрома". Об этом сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах съезда Российского зернового союза.

"Заинтересованность (в поставках) есть у всех основных наших компаний - у "Газпрома", "Новатэка", "Роснефти", но первые переговоры ведет "Газпром", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Компании
Газпром
Страны
Пакистан
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
2
Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Не менее 16 человек погибли при столкновении автобуса с поездом во Владимирской области
5
Нобелевская премия мира присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия
6
Столичные пенсионеры смогут получить образование в первом университете для пожилых людей
7
Минобороны РФ: база США в Эт-Танфе используется группами ИГ для вылазок против Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама