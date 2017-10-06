"Газпром", "Роснефть" и "Новатэк" заинтересованы в поставках СПГ в Пакистан

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. "Газпром", "Роснефть" и "Новатэк" ведут переговоры о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Пакистан, первые поставки возможны от "Газпрома". Об этом сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах съезда Российского зернового союза.

"Заинтересованность (в поставках) есть у всех основных наших компаний - у "Газпрома", "Новатэка", "Роснефти", но первые переговоры ведет "Газпром", - сказал он.