QIWI планирует создать на базе "Точки" мультибанковскую модель

СОЧИ, 6 октября. /ТАСС/. QIWI не собирается продавать диджитал-проекты "Точка" и Рокетбанк, на базе сервиса для предпринимателей "Точка" планируется создать сервис с мультибанковской моделью, сообщил журналистам гендиректор QIWI Сергей Солонин в кулуарах Finopolis.

"Не покупка. Мы разговариваем с Альфа-банком, чтобы в "Точке" люди могли открывать счета в Альфа-банке. Мультибанковская модель. Когда вы будете работать в "Точке" как в интерфейсе, вы сможете выбирать банк - сможете выбрать и Альфу, и Тинькофф, и другие банки. Мы сейчас с пятью крупными банками (ведем переговоры - прим. ТАСС) - Альфой, Тиньковым, Сбербанком, Райфом (Райффазенбанком - прим. ТАСС) и Ак Барсом", - сказал он.

"Все клиенты, которые были в банке "Открытие", там же остаются. Это часть мультибанковской модели", - добавил Солонин.

Сделка по покупке "Точки" и Рокетбанка у банка "Открытие" закрыта, заявил Солонин. "Закрыта, конечно", - сообщил он. Ранее он говорил, что временная администрация санируемого Центробанком банка "ФК Открытие" обсуждает увеличение доли банка в Qiwi с 12,2% до существенной, в ЦБ впоследствии добавили, что изучают эту сделку и по результатам анализа она может быть подтверждена или пересмотрена.

"Чем больше доля у Центробанка в Qiwi, тем больше он заинтересован, чтобы "Точка" и Рокетбанк были в Qiwi", - сказал в пятницу журналистам Солонин, отвечая на вопрос о возможном пересмотре ЦБ сделки по продаже "Точки" и Рокетбанка Qiwi. "Не собираемся [продавать], зачем же мы купили, чтобы продавать", - подчеркнул он.

Накануне Солонин сообщил, что Qiwi приобрела у санируемого банка "ФК Открытие" бренд и программное обеспечение Рокетбанка и "Точки".

О сервисах

Рокетбанк и "Точка" входили в периметр сделки по санации банка "ФК Открытие". Рокетбанк работает на базе "ФК Открытие" с 2016 года, ранее работал на базе Интеркоммерцбанка, у которого в 2016 году отозвали лицензию. "Точку" банк купил также в 2016 году.

Рокетбанк - сервис с дистанционным обслуживанием клиентов. "Точка" - дистанционный сервис для обслуживания предпринимателей.