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Власти Хабаровского края продали с аукциона понтоны крупнейшей в РФ наплавной переправы

Экономика и бизнес
6 октября, 12:40 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 6, октября. /ТАСС

Лот продан за 2,48 млн рублей

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ХАБАРОВСК, 6 октября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края продали госимущество - секции понтонов самого крупного в России наплавного моста с аукциона. Об этом в пятницу сообщили в Фонде имущества региона.

"Аукцион по продаже государственных объектов движимого имущества состоялся 6 октября. В лот вошли 28 секций понтонов наплавного моста. Они находились в собственности Хабаровского края. Лот продан по цене 2,48 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, покупателем госимущества стала хабаровская компании "Дальрео". Это крупный владелец недвижимости, оператор туристических и развлекательных комплексов, таких, как "Заимка" в пригороде Хабаровска напротив Большого Уссурийского острова.

Наплавной мост в Хабаровском крае именно на остров Большой Уссурийский начали устанавливать с 1975 года. Это была самая крупная в России понтонная переправа для автомобильного транспорта. Ее длина 748 метров, вес 1200 тонн.

"Секции понтонной переправы не использовались по назначению, так как не было необходимости в ее наведении", - отметили в фонде. Автомобильный мост на остров строили с 2011 по 2013 год, он обошелся в 4,5 млрд рублей.

Большой Уссурийский - речной остров на реке Амур и ниже устья Уссури напротив южной части Хабаровска. 14 октября 2008 года по окончании демаркации российско-китайской границы остров Тарабаров и часть острова Большой Уссурийский были переданы КНР. С китайской стороны мост, соединивший приграничную провинцию Хэйлунцзян и остров Хэйсяцзы (Большой Уссурийский), был сдан в эксплуатацию 27 сентября 2012 года.

Однако пограничный переход на острове не построен до сих пор, поэтому автосообщения между КНР и Хабаровском нет.

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