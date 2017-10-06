Новак и Греф договорились прокатиться на Tesla

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак и глава Сбербанка Герман Греф договорились устроить совместную поездку на электромобиле Tesla в выходные. Дискуссия о будущем электромобилей развернулась на пленарной сессии Российской энергетической недели, передает корреспондент ТАСС.

В ходе сессии глава Минэнерго выразил сомнение в том, что они смогут полностью заменить бензиновые и дизельные автомашины. В свою очередь Греф высказал мнение, что в будущем электромобили почти полностью заменят традиционные автотранспортные средства.

"Мне надо с нашим министром обязательно прокатится на Tesla в эти выходные, чтобы он ощутил разницу. Я думал как вы, пока не сел за руль", - сказал Греф, обращаясь к министру.

Новак ответил согласием. "Я катался на электромобиле еще пять лет назад. С удовольствием с вами прокачусь, не только на Tesla", - сказал он.

Электромобили существовали еще 100 лет назад, рассуждал Новак. По его мнению, они просто не выдержали конкуренцию с двигателем внутреннего сгорания.

"Если бензиновый автомобиль будет летать, а электромобиль нет, то я лучше куплю бензиновый", - заключил министр.