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Новак и Греф договорились прокатиться на Tesla

Экономика и бизнес
6 октября, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Глава Сбербанка высказал мнение, что в будущем электромобили почти полностью заменят традиционные автотранспортные средства

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак и глава Сбербанка Герман Греф договорились устроить совместную поездку на электромобиле Tesla в выходные. Дискуссия о будущем электромобилей развернулась на пленарной сессии Российской энергетической недели, передает корреспондент ТАСС.

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В ходе сессии глава Минэнерго выразил сомнение в том, что они смогут полностью заменить бензиновые и дизельные автомашины. В свою очередь Греф высказал мнение, что в будущем электромобили почти полностью заменят традиционные автотранспортные средства.

"Мне надо с нашим министром обязательно прокатится на Tesla в эти выходные, чтобы он ощутил разницу. Я думал как вы, пока не сел за руль", - сказал Греф, обращаясь к министру.

Новак ответил согласием. "Я катался на электромобиле еще пять лет назад. С удовольствием с вами прокачусь, не только на Tesla", - сказал он.

Электромобили существовали еще 100 лет назад, рассуждал Новак. По его мнению, они просто не выдержали конкуренцию с двигателем внутреннего сгорания.

"Если бензиновый автомобиль будет летать, а электромобиль нет, то я лучше куплю бензиновый", - заключил министр.

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Персоны
Греф, Герман Оскарович Новак, Александр Валентинович
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