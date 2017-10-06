Почему флот в Арктике необходимо переводить с дизеля на газ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Дизельные суда, которые сегодня ходят по северным морям и разрушают хрупкую экосистему Арктики, необходимо переводить на экологическое газовое топливо. Как отмечают опрошенные ТАСС эксперты, это поможет предотвратить загрязнение вод в условиях развития Северного морского пути в ближайшие годы. Однако, по словам специалистов, подобный переход возможен только в отдаленной перспективе из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и действующего флота с двигателями на газовом топливе.

Ранее Министерство природных ресурсов и экологии РФ начало проработку проекта по переводу действующих в Арктике судов с дизельного топлива и мазута на газ, чтобы предотвратить загрязнение вод. Глава ведомства Сергей Донской назвал это одной из приоритетных задач для развития водного транспорта, не обозначив сроков выполнения задачи. О том, сколько времени может понадобиться для создания арктического "зеленого" флота и какую роль в этом может сыграть государство - в материале ТАСС.

Начало транспортного загрязнения

Эксперты считают, что на данный момент угрозы тотального транспортного загрязнения северных морей нет, но ситуация может обостриться в связи с развитием судоходства по Северному морскому пути.

"Проблема загрязнения в Арктике важна, но находится пока на начальном уровне. Роль морского транспорта в загрязнении может быть значима в районах с активным судоходством и рыболовством, например, в Баренцевом море. Однако при развитии Северного морского пути проблема станет очень актуальной, ведь не исключены разливы топлива и нефти при аварийной ситуации", — сообщили ТАСС в пресс-службе Томского политехнического университета со ссылкой на специалистов Международной научно-образовательной лаборатории изучения углерода арктических морей. Ученые занимаются изучением современного состояния северных вод, чтобы в перспективе оценивать влияние транспортного загрязнения.

Администрация Северного морского пути (СМП) за девять месяцев этого года выдала более 600 разрешений на плавание судов, в прошлом году — порядка 700. Как сообщили ТАСС в администрации СМП, информация о виде топлива, на котором работает судно, у владельцев не запрашивается, и статистики относительно их влияния на экосистему никто не ведет.

По мнению директора национального парка "Русская Арктика" Александра Кирилова, необходима оценка роли влияния транспорта на экосистему морей. "В районе севера Новой Земли и самого северного архипелага России - Земли Франца-Иосифа — исследований воздействия выбросов от судов никогда не проводилось, но это надо сделать", — отметил он.

Путь длинный — заправка одна

Представители судоходного бизнеса говорят, что газ — более экологичное и дешевое топливо, чем дизель или мазут, но даже если провести модернизацию судов в короткие сроки, заправляться им на почти 6,5 тыс. километрах Северного морского пути пока будет негде, кроме порта Сабетта в Карском море на Ямале. Развитием инфраструктуры для бункеровок судов сжиженным природным газом занимается "Газпромнефть Марин Бункер", но пилотный проект по созданию судна-бункеровщика реализуется пока только для портов Северо-Западного региона.

"Если взять историю флота, сначала все ходили, используя энергию ветра, потом угля, потом все перешли на дизельное топливо, и переход с одного типа топлива на другой занимал от 30 до 50 лет. Понятно, что газовые месторождения более доступны, есть даже проекты, которые работают и на газе, и на тяжелом топливе, это в первую очередь танкеры-газовозы. Но все упирается в инфраструктуру", — сообщил ТАСС директор департамента флота "Дальневосточного морского пароходства" (ДВМП, FESCO) Владимир Чабров.

По его словам, использование газа экологичнее и дешевле, но на Дальнем Востоке нет ни одного порта, где можно было бы заправить судно газом, а в северных морях к таковым относится лишь Сабетта.

Весной 2017 года в Сабетте пришвартовался первый в мире танкер-газовоз ледового класса — "Christophe de Margerie" ("Кристоф де Маржери"), один из 15 танкеров-газовозов для проекта "Ямал СПГ". "Технология заправки на СПГ - это первый камень, фундамент нового преобразования судов, в том числе для Арктики, ведь это минимальная нагрузка на экологию. Это серьезное будущее для флота всего мира", — сказал ТАСС губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин.

Время и деньги

Участники рынка считают, что инфраструктура для заправки газом должна появиться примерно через 20 лет. По словам Владимира Чаброва, массовый заказ судов, которые работают на газе, еще не начался, а постепенный переход с тяжелого топлива на газ произойдет в течение 20-25 лет. "К этому моменту построят инфраструктуру, и можно будет спокойно в порту забункероваться газом, а не дизельным топливом", — отметил он.

Перевод на газ всех судов, которые работают сейчас в Арктике, для судовладельцев очевидно нерентабелен. "Понятно, что нет смысла взять 25-летнее судно и поменять двигатель на газовый, газотурбинный - это очень дорого и неоправданно. Но будут дальше приниматься законы по экологическому классу этих судов, будут строиться новые суда", — подчеркнул Чабров.

Судоходные компании должны озаботиться модернизацией флота, а государство - содействовать созданию инфраструктуры, считает генеральный директор "Мурманского морского пароходства" Александр Медведев. "Сжиженный природный газ может стать реальной альтернативой жидкому топливу. В течение двух лет потребуется установить на каждое судно специальное газотопливное оборудование, которое стоит от 5 до 10 миллионов долларов в зависимости от размера самого судна. А от государства необходима поддержка в создании инфраструктуры. Мощным стимулом для создания такого флота станет развитие бункеровочных станций СПГ в российских портах", — сказал ТАСС Медведев.

По словам Медведева, для создания "зеленого" флота потребуется государственная поддержка и самих производителей СПГ - это в конечном счете поспособствует скорейшему внедрению экологически чистого топлива.