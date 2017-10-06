Греф на Российской энергетической неделе ввел моду на выступления без галстуков

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф в пятницу перед пленарной сессией Российской энергетической недели предложил министру энергетики Александру Новаку, мэру Москвы Сергею Собянину, главе "Россетей" Павлу Ливинскому и другим спикерам выступать без галстуков. Они поддержали его идею, передает корреспондент ТАСС.

В дальнейшем на других сессиях спикеры также обсуждали его предложение. В частности, первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер уже на своей сессии по импортозамещению заметил, что выступать без галстуков стало новой модой.

"Это теперь модно", - сказал он и снял свой галстук.

Глава РСПП Александр Шохин в свою очередь сказал, что он также хотел сегодня прийти в стиле casual, но передумал, решив, что Текслер будет при галстуке.