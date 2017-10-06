Греф на Российской энергетической неделе ввел моду на выступления без галстуков

Минспорт РФ официально исключил Липницкую из списка кандидатов в сборную РоссииСпорт 6 октября, 13:46
Кремль считает проект закона Украины о реинтеграции Донбасса неприемлемПолитика 6 октября, 13:36
Агапитов: выступление тяжелоатлетов на чемпионате России будет приравнено к участию в ЧМСпорт 6 октября, 13:36
Учащиеся молодежной школы "Лифт в будущее" представят восемь высокотехнологичных стартаповОбщество 6 октября, 13:32
Объем ж/д перевозок цветмета в порты за 9 месяцев сократился на 1,7%, до 2,9 млн тоннТранспорт 6 октября, 13:31
Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в СаранскСпорт 6 октября, 13:24
Шляхтин: завершение карьеры Чичеровой после решения CAS станет логичным шагомСпорт 6 октября, 13:24
Греф на Российской энергетической неделе ввел моду на выступления без галстуковЭкономика и бизнес 6 октября, 13:19
Гид по фестивалю NAUKA 0+ в МосквеНаука 6 октября, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф в пятницу перед пленарной сессией Российской энергетической недели предложил министру энергетики Александру Новаку, мэру Москвы Сергею Собянину, главе "Россетей" Павлу Ливинскому и другим спикерам выступать без галстуков. Они поддержали его идею, передает корреспондент ТАСС.
В дальнейшем на других сессиях спикеры также обсуждали его предложение. В частности, первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер уже на своей сессии по импортозамещению заметил, что выступать без галстуков стало новой модой.
"Это теперь модно", - сказал он и снял свой галстук.
Глава РСПП Александр Шохин в свою очередь сказал, что он также хотел сегодня прийти в стиле casual, но передумал, решив, что Текслер будет при галстуке.