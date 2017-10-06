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Пострадавший от пожара НПЗ "Лукойла" полностью возобновит отгрузку в течение 4-5 дней

Экономика и бизнес
6 октября, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Старший вице-президент компании Вадим Воробьев подчеркнул, что пожар практически не сказался на производстве продукции

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области, на территории которого 5 октября произошел пожар, планирует возобновить отгрузку в полном объеме в течение четырех - пяти дней. Об этом говорится в сообщении "Лукойла".

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"Прокачка нефти на НПЗ была приостановлена всего на несколько часов. Полностью выйти на плановые объемы отгрузки рассчитываем в течение четырех - пяти дней", - сказал старший вице-президент "Лукойла" Вадим Воробьев, слова которого приводит пресс-служба компании.

Он добавил, что пожар практически не сказался на производстве продукции, а завод в настоящее время работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что пожар возник на территории "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в резервуаре объемом 10 тыс. кубометров, где воспламенились пары бензина, после чего прогремел взрыв. В пресс-службе "Лукойла" ТАСС сообщали, что пожар возник, предположительно, из-за нарушения правил промышленной безопасности.

Расследованием причин инцидента занимаются комиссия Ростехнадзора, инспекции по труду. Следственные органы региона возбудили уголовное дело по факту пожара и гибели четырех человек, выполнявших работы на резервуаре. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим в пожаре на территории НПЗ.

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