Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Текслер: новая программа поддержки модернизации энергомощностей обеспечит заводы заказами

Экономика и бизнес
6 октября, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Механизм ДПМ, запущенный в 2010 году, подразумевает возврат инвестиций с фиксированной нормой доходности генерирующих компаний, вложивших в модернизацию и строительство энергомощностей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Новая программа государственной поддержки модернизации энергетических мощностей, которая придет на смену практически завершившейся программы ДПМ (договор о предоставлении мощности), позволит обеспечить заказами российские заводы по производству энергетического оборудования и проектные институты. Об этом сообщил в рамках Российской энергетической недели первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

"Наверное, многие из вас слышали, что в настоящий момент министерство анализирует и будет предлагать и активно сейчас общается по этому вопросу с энергетическим сообществом так называемый "ДПМ-штрих" - ДПМ на модернизацию", - сказал Текслер.

Он отметил, что по новой схеме размещения объектов электроэнергетики до 2035 года в России надо полностью заменить или вывести порядка 50 ГВт мощности, в модернизировать - около 70 ГВт мощности.

"На первом этапе - до 2025-2030 года потребуется 30-40 ГВт в такой модернизации. Мы сейчас разрабатываем стимулы для того, чтобы такая модернизация произошла - это крайне важно для нас", - сказал Текслер.

Он добавил, что это не только играет большую роль в повышении энергетической надежности страны, но и обеспечит развитие отечественной промышленности и науки.

"Запуск этой программы естественно позволит загрузить нашу промышленность понятным долгосрочным заказом. Как минимум 80% из 30 ГВт, которые необходимо модернизировать на первом этапе - это может сделать наша отечественная промышленность. И проектная деятельность, и энергетический машиностроительный комплекс, и, естественно, промышленность крайне заинтересованы в такого рода программе", - сказал первый замглавы Минэнерго.

Механизм ДПМ, запущенный в 2010 году, подразумевает возврат инвестиций с фиксированной нормой доходности генерирующих компаний, вложивших в модернизацию и строительство энергомощностей. В текущем году в России по программе ДПМ вводятся последние энергоблоки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Текслер, Алексей Леонидович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
2
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Режим ЧС введен в Туймазинском районе Башкирии из-за ящура
5
Путин принял отставку главы Новосибирской области
6
Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса
7
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама