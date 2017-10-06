Текслер: новая программа поддержки модернизации энергомощностей обеспечит заводы заказами

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Новая программа государственной поддержки модернизации энергетических мощностей, которая придет на смену практически завершившейся программы ДПМ (договор о предоставлении мощности), позволит обеспечить заказами российские заводы по производству энергетического оборудования и проектные институты. Об этом сообщил в рамках Российской энергетической недели первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

"Наверное, многие из вас слышали, что в настоящий момент министерство анализирует и будет предлагать и активно сейчас общается по этому вопросу с энергетическим сообществом так называемый "ДПМ-штрих" - ДПМ на модернизацию", - сказал Текслер.

Он отметил, что по новой схеме размещения объектов электроэнергетики до 2035 года в России надо полностью заменить или вывести порядка 50 ГВт мощности, в модернизировать - около 70 ГВт мощности.

"На первом этапе - до 2025-2030 года потребуется 30-40 ГВт в такой модернизации. Мы сейчас разрабатываем стимулы для того, чтобы такая модернизация произошла - это крайне важно для нас", - сказал Текслер.

Он добавил, что это не только играет большую роль в повышении энергетической надежности страны, но и обеспечит развитие отечественной промышленности и науки.

"Запуск этой программы естественно позволит загрузить нашу промышленность понятным долгосрочным заказом. Как минимум 80% из 30 ГВт, которые необходимо модернизировать на первом этапе - это может сделать наша отечественная промышленность. И проектная деятельность, и энергетический машиностроительный комплекс, и, естественно, промышленность крайне заинтересованы в такого рода программе", - сказал первый замглавы Минэнерго.

Механизм ДПМ, запущенный в 2010 году, подразумевает возврат инвестиций с фиксированной нормой доходности генерирующих компаний, вложивших в модернизацию и строительство энергомощностей. В текущем году в России по программе ДПМ вводятся последние энергоблоки.