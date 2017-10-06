Соколов поручил Росавиации контролировать вывоз сотрудников "ВИМ-Авиа" из Куала-Лумпура

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил Росавиации держать на контроле вопрос вывоза членов экипажей "ВИМ-Авиа", застрявших в Малайзии и Саудовской Аравии из-за долгов авиакомпании. Об этом говорится в сообщении Минтранса по итогам заседания штаба по "ВИМ-Авиа".

"Поручаю Росавиации держать на контроле ситуацию с вывозом летных и кабинных экипажей "ВИМ-Авиа" из Куала- Лумпура и Медины, которые должны вернуться домой в ближайшее время", - заявил Соколов, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что Росавиация планирует оказать финансовую помощь для вывоза членов экипажей "ВИМ-Авиа". Ведомство приняло решение оплатить счета в гостинцах, где проживает экипаж, а также организовать трансфер в близлежащие аэропорты, откуда выполняет рейсы "Аэрофлот",чтобы доставить сотрудников "ВИМ-Авиа" в Москву.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ- Авиа" Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева.

Росавиация сообщала, что финансирование перевозчика заморожено, у авиакомпании закончились оборотные средства. Перевозка пассажиров из и в Домодедово стала невозможна из- за задолженности перед аэропортом. Был организован оперативный штаб под председательством министра транспорта РФ Максима Соколова, который сейчас объединился со штабом Ростуризма и собирается дважды в день. По решению штаба рейсы "ВИМ-Авиа" были перенесены во Внуково.