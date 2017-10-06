Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Соколов поручил Росавиации контролировать вывоз сотрудников "ВИМ-Авиа" из Куала-Лумпура

Экономика и бизнес
6 октября, 13:15 UTC+3 МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Росавиация планирует оказать финансовую помощь для вывоза членов экипажей "ВИМ-Авиа"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил Росавиации держать на контроле вопрос вывоза членов экипажей "ВИМ-Авиа", застрявших в Малайзии и Саудовской Аравии из-за долгов авиакомпании. Об этом говорится в сообщении Минтранса по итогам заседания штаба по "ВИМ-Авиа".

Смотрите также

Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

"Поручаю Росавиации держать на контроле ситуацию с вывозом летных и кабинных экипажей "ВИМ-Авиа" из Куала- Лумпура и Медины, которые должны вернуться домой в ближайшее время", - заявил Соколов, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что Росавиация планирует оказать финансовую помощь для вывоза членов экипажей "ВИМ-Авиа". Ведомство приняло решение оплатить счета в гостинцах, где проживает экипаж, а также организовать трансфер в близлежащие аэропорты, откуда выполняет рейсы "Аэрофлот",чтобы доставить сотрудников "ВИМ-Авиа" в Москву.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ- Авиа" Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева.

Росавиация сообщала, что финансирование перевозчика заморожено, у авиакомпании закончились оборотные средства. Перевозка пассажиров из и в Домодедово стала невозможна из- за задолженности перед аэропортом. Был организован оперативный штаб под председательством министра транспорта РФ Максима Соколова, который сейчас объединился со штабом Ростуризма и собирается дважды в день. По решению штаба рейсы "ВИМ-Авиа" были перенесены во Внуково.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
2
Путин принял отставку главы Новосибирской области
3
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
4
Режим ЧС введен в Туймазинском районе Башкирии из-за ящура
5
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
6
Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса
7
Нобелевская премия мира. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама