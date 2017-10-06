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Ярославская область построит в Крыму оптово-распределительный центр за 2 млрд. руб.

Экономика и бизнес
6 октября, 13:44 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября./ТАСС

Открытие центра позволит создать не менее 200 новых рабочих мест

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября./ТАСС/. Ярославская область построит в Крыму оптово-распределительный центр сельхозпродукции общей стоимостью в 2 млрд рублей и мощностью 36 тыс. тонн, соответствующий меморандум был подписан в рамках аграрной выставки "Золотая осень-2017" в Москве, сообщает в пятницу Министерство экономического развития Крыма.

"Меморандум о сотрудничестве по открытию в Крыму оптово-распределительного центра общей стоимостью в 2 млрд рублей подписан между Корпорацией развития Республики Крым, информационно-консультационной службой АПК Ярославской области и Ярославским оптово-распределительным центром", - говорится в сообщении.

Заместитель генерального директора Корпорации развития Крыма Никита Рвачев считает, что создание оптовых баз и хранилищ сельхозпродукции является актуальной задачей для полуострова.

"Наши аграрные предприятия и фермеры имеют возможность производить намного больше продукции, чем они выращивают сейчас. При наличии достаточного количества объектов хранения овощей, мы сможем обеспечить крымчан отечественной продукцией не только в сезон", - приводятся его слова в сообщении.

Открытие оптово-распределительного центра позволит создать не менее 200 новых рабочих мест на территории республики. Мощность долгосрочного единовременного хранения в центре составит 36 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.

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