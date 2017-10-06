Банк России назвал нетипичной дефляцию в сентябре

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Снижение цен на потребительские товары в сентябре является нетипичным фактором. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

"Снижение потребительских цен является нетипичным для сентября. В текущем году оно связано с действием целого набора факторов: более поздней уборкой овощей, рекордным урожаем многих сельскохозяйственных культур, сдержанной потребительской активностью населения", - поясняет ЦБ.

"Банк России постоянно оценивает текущую экономическую ситуацию и влияние разовых и долговременных факторов на прогноз инфляции, динамику инфляционных ожиданий. Обновленный прогноз будет опубликован в декабрьском докладе о денежно-кредитной политике", - сообщили в пресс-службе.

Дефляция в России по итогам сентября 2017 года, по данным Росстата, сложилась на уровне 0,1%, в годовом выражении рост потребительских цен замедлился до 3%. В отчетном периоде снижение цен на продовольственные товары к августу составило 0,7% (без учета плодоовощной продукции цены на них не изменились), непродовольственные товары подорожали на 0,3%, услуги - на 0,1%.