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Банк России назвал нетипичной дефляцию в сентябре

Экономика и бизнес
6 октября, 13:19 UTC+3

Регулятор отметил, что снижение цен на потребительские товары сейчас связано с рядом факторов, среди которых рекордный урожай и сдержанная потребительская активность

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Снижение цен на потребительские товары в сентябре является нетипичным фактором. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

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"Снижение потребительских цен является нетипичным для сентября. В текущем году оно связано с действием целого набора факторов: более поздней уборкой овощей, рекордным урожаем многих сельскохозяйственных культур, сдержанной потребительской активностью населения", - поясняет ЦБ.

"Банк России постоянно оценивает текущую экономическую ситуацию и влияние разовых и долговременных факторов на прогноз инфляции, динамику инфляционных ожиданий. Обновленный прогноз будет опубликован в декабрьском докладе о денежно-кредитной политике", - сообщили в пресс-службе.

Дефляция в России по итогам сентября 2017 года, по данным Росстата, сложилась на уровне 0,1%, в годовом выражении рост потребительских цен замедлился до 3%. В отчетном периоде снижение цен на продовольственные товары к августу составило 0,7% (без учета плодоовощной продукции цены на них не изменились), непродовольственные товары подорожали на 0,3%, услуги - на 0,1%.

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