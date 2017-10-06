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Путин и король Саудовской Аравии обсуждали ситуацию на рынке нефти

Экономика и бизнес
6 октября, 13:28 UTC+3 МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Пресс-секретарь российского лидера также подчеркнул, что президент "лишь допускал" в ходе переговоров возможность продления сделки о сокращении добычи

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсуждали в ходе переговоров положение дел на глобальном рынке нефти, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, положение дел на нефтяных рынках и российско-саудовское взаимодействие в интересах стабилизации конъюнктуры на этих рынках также фигурировало", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков, отвечая на вопрос о якобы имевшем место предложении российского лидера продлить нефтяную сделку о сокращении добычи после марта 2018 года, особо подчеркнул, что Путин лишь "допускал такую возможность". "Это чрезвычайно важный нюанс", - заметил Песков.

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Темы
Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти Визит короля Саудовской Аравии в Россию
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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