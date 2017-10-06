Fitch: количество банков в РФ за четыре года может сократиться вдвое

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Количество банков в России в ближайшие четыре года может сократиться вдвое из-за очистки банковского сектора и увеличения конкуренции.

Об этом говорится в пресс-релизе Fitch.

"Мы ожидаем выявление проблемных банков, что, в свою очередь, вызывает сомнения относительно того, будет ли к ним применяться механизм bail-in или их ликвидация", - отмечают аналитики агентства.

Так, Fitch ожидает, что число банков может сократиться с 600 до 300. При этом аналитики считают, что для обслуживания российской экономики будет достаточно сохранения 50 банков.