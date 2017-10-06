Власти Подмосковья заинтересованы в развитии индийского бизнеса на территории региона

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КРАСНОГОРСК /Московская область/, 6 октября. /ТАСС/. Власти Московской области заинтересованы в расширении присутствия бизнеса из Индии на территории региона, на данный момент в Подмосковье работает шесть индийских компаний. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
В пятницу, 6 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев и члены правительства региона провели рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Панкаджем Сараном и представителями индийского бизнеса.
"Обсуждали очень большое количество проектов, в которых существует заинтересованность со стороны индийского бизнеса, и в этом отношении индустрии самые разнообразные: пищевая, фармацевтическая, сельское хозяйство, достаточно интересные предложения были по автомобильной промышленности, машиностроению, танкостроению. В этом отношении я могу сказать, что индийский бизнес интересен для нас во всем многообразии", - сказал Буцаев.
По данным зампреда правительства Подмосковья, внешнеторговый товарооборот Московской области с Индией оценивается на хорошем уровне - почти в 600 млн долларов, однако правительство планирует увеличить его вдвое. "Уровень нашего взаимодействия с индийским бизнесом действительно должен быть больше. Исходя из того потенциала, который мы имеем, мы его можем как минимум удвоить", - отметил Буцаев.
Посол Индии также отметил необходимость развития экономических отношений между Подмосковьем и республикой. "Наши инвестиционные отношения находятся намного ниже существующего потенциала, поэтому нам следует значительно увеличить как инвестиционные потоки, так и торговые потоки", - считает он.
Как уточняется в материалах пресс-службы министерства, внешнеторговый товарооборот Московской области с Индией в 2016 году составил 583,6 млн долларов, из которых 357,2 млн составляет экспорт Подмосковья, а 226,4 млн - импорт из Индии. На территории Московской области зарегистрировано шесть предприятий с участием индийских инвестиций в сферах оптовой торговли, производства пластмассовых изделий, научных исследований и рекламной деятельности.