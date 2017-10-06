Региональный МРОТ в Карелии увеличится на 30%

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 октября. /ТАСС/. Региональный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Карелии с 1 января 2018 года увеличится по сравнению с действующим почти на 30% и составит 10 тыс. рублей. Об этом сообщил в пятницу глава Карелии Артур Парфенчиков после подписания соглашения о минимальной заработной плате в регионе.

Подписи под документом также поставили председатель республиканского Союза организаций профсоюзов Илья Косенков и президент Союза промышленников и предпринимателей Карелии Александр Сафронов.

"Минимальный размер заработной платы бюджетников с 1 января 2018 года составит 10 тыс. рублей и увеличится по сравнению с действующим уровнем почти на 30%. Размер минимальной заработной платы для работников организаций внебюджетного сектора экономики установлен, как и прежде, на уровне действующей величины прожиточного минимума трудоспособного населения", - сказал Парфенчиков.

Как отметил Илья Косенков после подписания соглашения, с 1 января следующего года платить зарплату меньше 10 тыс. рублей в республике будет незаконно. "В первую очередь это касается технического персонала, сторожей, уборщиц, электриков. В бюджетной сфере много людей, которые [в настоящее время] получают зарплату меньше прожиточного минимума - 7,5 тыс. рублей. Им всем будет повышена зарплата до 10 тыс. рублей", - сказал Косенков.

"Соглашение возлагает серьезные обязательства на экономический блок республики. Его заключение также является действенным инструментом в борьбе с "серыми" зарплатами и способствует повышению доходной части бюджетов всех уровней", - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Повышение МРОТ

В сентябре 2017 года правительство РФ поддержало инициативу президента РФ о повышении МРОТ. Согласно законопроекту, с 1 января 2018 года МРОТ составит 85% прожиточного минимума, а к началу 2019 года эти величины сравняются.

Минимум устанавливается на основании потребительской корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Регионы вправе устанавливать свой МРОТ, но не ниже федерального уровня. Также у каждого региона свои уровни прожиточного минимума.