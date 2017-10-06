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"Газпром энергохолдинг" вложит в модернизацию турбины на ТЭЦ-22 в Подмосковье 10 млрд руб

Экономика и бизнес
6 октября, 14:28 UTC+3

Глава ГЭХ считает, что в перспективе возможна замена и других турбин

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) вложит в модернизацию турбины на ТЭЦ-22 в Подмосковье 10 млрд рублей, сообщил журналистам на Российской энергетической неделе глава ГЭХ Денис Федоров.

"Первый проект у нас это 10 млрд (рублей) - это модернизация котла и замена турбины. Турбина уже изготовлена и находится на заводе. Сейчас подписываем контракт на модернизацию котла. Планируем к 2020 году запустить и посмотреть, что из этого получилось, потому что турбина абсолютно новая", - сказал он.

Федоров добавил, что в перспективе возможна замена и других турбин, в том числе на других объектах. "Это будут 22 турбины - 19 из них в Москве и две или три - в Санкт- Петербурге. По объемам везде разный объем реконструкции", - отметил он.

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