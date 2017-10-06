Минфин до конца 2017 года представит решение по отмене НДС на сырые алмазы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минфин РФ до конца 2017 года представит решение по отмене налога на добавленную стоимость (НДС) на алмазное сырье, сообщил в интервью ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев.

"По НДС мы должны представить решение до конца года, и пока мы не решим проблему с НДС, другие проблемы можно даже не рассматривать", - сказал он.

Замминистра пояснил, что для получения бриллианта размером в 1 карат нужно обработать алмаз размером 2 карата. "Получается, что на обработку уходит значительная часть сырья. Такого рода камни и составляют основной бизнес наших огранщиков. Покупая алмазы, огранщики какое-то время изучают их на предмет возможности огранки. Все это время камни находятся в работе, соответственно за них приходится платить НДС. То есть оборотный капитал, который должны финансировать огранщики и платить проценты банку, увеличивается на 18%", - отметил замглавы Минфина.

Поэтому, добавил замминистра, "отмена НДС на сырые необработанные алмазы даже важнее, чем на бриллианты".