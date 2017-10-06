Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин до конца 2017 года представит решение по отмене НДС на сырые алмазы

Экономика и бизнес
6 октября, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Замминистра финансов Алексей Моисеев добавил, что отмена НДС на сырые необработанные алмазы даже важнее, чем на бриллианты

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минфин РФ до конца 2017 года представит решение по отмене налога на добавленную стоимость (НДС) на алмазное сырье, сообщил в интервью ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев.

"По НДС мы должны представить решение до конца года, и пока мы не решим проблему с НДС, другие проблемы можно даже не рассматривать", - сказал он.

Замминистра пояснил, что для получения бриллианта размером в 1 карат нужно обработать алмаз размером 2 карата. "Получается, что на обработку уходит значительная часть сырья. Такого рода камни и составляют основной бизнес наших огранщиков. Покупая алмазы, огранщики какое-то время изучают их на предмет возможности огранки. Все это время камни находятся в работе, соответственно за них приходится платить НДС. То есть оборотный капитал, который должны финансировать огранщики и платить проценты банку, увеличивается на 18%", - отметил замглавы Минфина.

Поэтому, добавил замминистра, "отмена НДС на сырые необработанные алмазы даже важнее, чем на бриллианты".

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
2
Вертолет ВКС РФ совершил в Хаме вынужденную посадку из-за неисправности
3
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
Режим ЧС введен в Туймазинском районе Башкирии из-за ящура
6
"Непопулярные меры" губернатора Городецкого
7
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуированы четыре торговых центра и МАИ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама