Минфин до конца 2017 года представит решение по отмене НДС на сырые алмазы

Геркус: ФК "Локомотив" - один из немногих, кто готов к ужесточению лимита в РФПЛСпорт 6 октября, 15:14
Погрузка на Приволжской магистрали в сентябре 2017 года увеличилась на 13,5%Транспорт 6 октября, 15:11
Глава ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставкуМеждународная панорама 6 октября, 15:09
Пассажиропоток на Керченской переправе за 9 месяцев 2017 г. снизился на 3,4%Транспорт 6 октября, 15:05
Геркус: принято решение об установке системы видеоповторов на "РЖД Арене"Спорт 6 октября, 14:57
"Знания позволят ему жить, когда меня уже не будет рядом"Общество 6 октября, 14:53
Биография экс-главы Новосибирской области Владимира ГородецкогоБиографии и справки 6 октября, 14:45
На iPhone и iPad появятся новые эмодзиОбщество 6 октября, 14:44
"Непопулярные меры" губернатора ГородецкогоПолитика 6 октября, 14:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минфин РФ до конца 2017 года представит решение по отмене налога на добавленную стоимость (НДС) на алмазное сырье, сообщил в интервью ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев.
"По НДС мы должны представить решение до конца года, и пока мы не решим проблему с НДС, другие проблемы можно даже не рассматривать", - сказал он.
Замминистра пояснил, что для получения бриллианта размером в 1 карат нужно обработать алмаз размером 2 карата. "Получается, что на обработку уходит значительная часть сырья. Такого рода камни и составляют основной бизнес наших огранщиков. Покупая алмазы, огранщики какое-то время изучают их на предмет возможности огранки. Все это время камни находятся в работе, соответственно за них приходится платить НДС. То есть оборотный капитал, который должны финансировать огранщики и платить проценты банку, увеличивается на 18%", - отметил замглавы Минфина.
Поэтому, добавил замминистра, "отмена НДС на сырые необработанные алмазы даже важнее, чем на бриллианты".