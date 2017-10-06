Власти Подмосковья планируют провести роуд-шоу в Индии в 2018 году

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КРАСНОГОРСК, 6 октября /ТАСС/. Московская область планирует представить инвестиционный потенциал региона в рамках роуд-шоу в Индии в 2018 году. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев и члены правительства региона провели рабочую встречу с послом Индии в России Панкаджем Сараном и представителями индийского бизнеса.
"Мы прорабатывали некоторое время назад несколько локаций в Индии для роуд-шоу. Сейчас было предложение от наших коллег, чтобы расширить и сделать роуд-шоу по нескольким крупнейшим финансовым и промышленным центрам Индии. По поручению губернатора, мы такое предложение вынесем на его рассмотрение до конца года с целью проведения роуд-шоу в следующем году", - сказал Буцаев.
По мнению посла, роуд-шоу можно провести в Дели, Мумбаи, Бангалоре, где сконцентрированы индийский бизнес и промышленность. "Посольство Индии будет радо оказать вам все необходимое содействие в проведении роуд-шоу", - сказал посол.
Как уточняется в материалах пресс-службы министерства, внешнеторговый товарооборот Московской области с Индией в 2016 году составил 583,6 млн доларов, из которых 357,2 млн долларов составляет экспорт Подмосковья, а 226,4 млн долларов импорт из Индии.
На территории Московской области зарегистрировано шесть предприятий с участием индийских инвестиций в сферах оптовой торговли, производства пластмассовых изделий, научных исследований и рекламной деятельности.