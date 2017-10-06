"Газпром энергохолдинг" построит в Москве 200 заправок для электрокаров

Геркус: ФК "Локомотив" - один из немногих, кто готов к ужесточению лимита в РФПЛСпорт 6 октября, 15:14
Погрузка на Приволжской магистрали в сентябре 2017 года увеличилась на 13,5%Транспорт 6 октября, 15:11
Глава ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставкуМеждународная панорама 6 октября, 15:09
Пассажиропоток на Керченской переправе за 9 месяцев 2017 г. снизился на 3,4%Транспорт 6 октября, 15:05
Геркус: принято решение об установке системы видеоповторов на "РЖД Арене"Спорт 6 октября, 14:57
"Знания позволят ему жить, когда меня уже не будет рядом"Общество 6 октября, 14:53
Биография экс-главы Новосибирской области Владимира ГородецкогоБиографии и справки 6 октября, 14:45
На iPhone и iPad появятся новые эмодзиОбщество 6 октября, 14:44
"Непопулярные меры" губернатора ГородецкогоПолитика 6 октября, 14:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) планирует, что в ближайшее время в столице компания построит 200 заправочных станций для электромобилей. Компания также планирует начать строительство станций в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам глава ГЭХ Денис Федоров в кулуарах Российской энергетической недели.
"Порядка 50 заправок мы построили, еще до конца года порядка 50 построим. Подписано соглашение на 150 заправок. Сейчас у нас есть предложение от правительства Москвы, которое мы обрабатываем, - увеличить число станций до 200. Мы его поддержим, я уверен в этом, плюс мы сейчас аналогичную программу пытаемся проработать с властями Санкт-Петербурга", - сказал он.
По словам Федорова, для строительства 150 заправок в Москве компания направила на покупку соответствующего оборудования 50 млн рублей.