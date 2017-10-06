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"Газпром энергохолдинг" построит в Москве 200 заправок для электрокаров

Экономика и бизнес
6 октября, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Компания выделила 50 млн рублей на покупку строительного оборудования

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) планирует, что в ближайшее время в столице компания построит 200 заправочных станций для электромобилей. Компания также планирует начать строительство станций в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам глава ГЭХ Денис Федоров в кулуарах Российской энергетической недели.

"Порядка 50 заправок мы построили, еще до конца года порядка 50 построим. Подписано соглашение на 150 заправок. Сейчас у нас есть предложение от правительства Москвы, которое мы обрабатываем, - увеличить число станций до 200. Мы его поддержим, я уверен в этом, плюс мы сейчас аналогичную программу пытаемся проработать с властями Санкт-Петербурга", - сказал он.

По словам Федорова, для строительства 150 заправок в Москве компания направила на покупку соответствующего оборудования 50 млн рублей.

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