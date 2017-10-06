Глава комитета ГД предложил строить на железнодорожных переездах двухуровневые путепроводы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Глава профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев считает необходимым запустить в России федеральную программу строительства двухуровневых путепроводов на железнодорожных переездах, чтобы в будущем такие трагедии, как во Владимирской области, больше не происходили.

В пятницу в районе станции Покров Владимирской области автобус, в котором находились 58 пассажиров, заглох на железнодорожном переезде, после чего в него врезался поезд сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород. По данным СК РФ, в ДТП погибли 16 человек, еще пять человек пострадали. По информации местных властей, погибшие являются гражданами Узбекистана.

По словам Москвичева, эта трагедия подтверждает необходимость внимательнее отнестись к вопросу безопасности движения на железнодорожных переездах. "Проблему решит возведение двухуровневых железнодорожных переездов, чтобы на одном уровне не было движения поездов и автомобильного транспорта. Такие двухуровневые путепроводы должны появиться по всей России", - заявил он.

Парламентарий указал, что необходима разработка единого типового проекта таких эстакад над железнодорожными путями.

"Строить эти путепроводы надо по единому проекту, который Минтранс России вместе с дорожниками готов разработать. Это [строительство] будет в разы дешевле, чем сейчас каждый субъект разрабатывает", - отметил депутат.

По словам Москвичева, на строительство путепроводов по всей России может понадобиться 18-20 млрд рублей.

"Эти деньги есть в бюджете на 2018 год, надо посмотреть внимательно при рассмотрении [проекта бюджета] между первым и вторым чтением именно в разделе "Транспорт России", чтобы Минтранс имел такую сумму", - заявил депутат. Он отметил, что профильный комитет обратится к фракции "Единая Россия" с просьбой взять под особый контроль этот вопрос.

"Уверен, что как только в России появятся такие путепроводы, таких несчастных случаев, как под Владимиром, не будет, и люди не будут стоять часами на железнодорожных переездах", - добавил политик и отметил, что уже на следующей неделе профильный комитет на своем заседании поднимет этот вопрос. "Мы пригласим на заседание [комитета] представителей МВД, чтобы они представили нам статистику таких несчастных случаев по России за последние три года. Уверен, что МВД нас поддержат", - заключил парламентарий.