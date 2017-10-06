Эксперт: последствия ошибок искусственного интеллекта банки увидят в течение трех лет

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СОЧИ, 6 октября. /ТАСС/. Иностранные банки увидят первые случае многомиллиардных последствий ошибок вследствие использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) для принятия кредитных решений в ближайшие три года, сказал старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на форуме Finopolis в Сочи.
По его словам, банки уже давно принимают кредитные решения по физическим лицам с помощью алгоритмов, в основе которых лежат элементы технологии ИИ. В последние годы они успешно экспериментируют с применением тех же методик при кредитовании малого и среднего бизнеса. "Смело можно предположить, что в ближайшие три года байки перейдут на решения с помощью алгоритмов более сложных - их уже можно будет называть и искусственным интеллектом - для сегмента "средний плюс". Не думаю, что будут делать сделки слияния и поглощения с искусственным интеллектом, но то, что многие миллиарды рублей будут выдаваться с его помощью, - это кажется возможным", - отметил он.
В связи с этим возможные ошибки при применении ИИ станут для банков одним из рисков. "Я думаю, в ближайшие три года мы услышим о первых случаях ошибок искусственного интеллекта. Представьте, он принимает большие решения, появятся ошибки. Возможно, некоторые игроки - уверен, что не в России, - будут объявлены банкротом по причине неправильной работы искусственного интеллекта", - считает Ведяхин. Поэтому в ближайшие три года регулятору придется определить первые правила применения искусственного интеллекта и сложных алгоритмов в банковском бизнесе.
По мнению старшего вице-президента Сбербанка, необходимо будет определить пределы ответственности искусственного интеллекта, а также порядок работы с социальными последствиями его решений.
"Наверняка, нам придется увидеть новые способы надзора регулятора за моделями искусственного интеллекта и им самим при принятии решений", - пояснил он.
Банку России придется чаще проводить проверки. "Похоже, придется проверять каждый месяц или вообще делать это постоянно",- считает Ведяхин.
При этом степень технической готовности самого ЦБ к работе с большим объемом данным в непрерывном режиме с помощью той же технологии он оценивает достаточно высоко: "Скорость и готовность регулятора к ИИ и управлению банками с помощью этого - в этом мы уверены".
Внедрение искусственного интеллекта также повлечет за собой изменения в работе с персоналом. Так как технология будет заменять принятие решений человеком, банки столкнутся с необходимостью массовой оптимизации численности либо переобучения персонала. "Это то, что нам предстоит, это просто логический ряд событий", - предупредил вице- президент Сбербанка.