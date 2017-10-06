ВТБ отказался от системы идентификации клиентов по лицу и голосу в мобильном приложении

Минздрав Подмосковья: в ДТП с автобусом в Коломне пострадали 24 человекаПроисшествия 6 октября, 16:46
СМИ: Прохоров близок к продаже 49% акций клуба НБА "Бруклин"Спорт 6 октября, 16:41
Сборная Сирии в двух шагах от поездки в Россию на ЧМ-2018 по футболуСпорт 6 октября, 16:39
Российские тренеры по легкой атлетике должны будут пройти процесс лицензированияСпорт 6 октября, 16:39
Более 40 тыс. человек посетили выставки Национального музея Чечни с начала годаСеверный Кавказ 6 октября, 16:36
МОК временно исключил Нузмана из состава почетных членов организацииСпорт 6 октября, 16:30
Мутко призвал не забегать вперед в вопросе проведения товарищеской игры Россия - БразилияСпорт 6 октября, 16:28
Минспорт представит в ближайшее время концепцию подготовки спортивного резерваСпорт 6 октября, 16:27
Давшая показания на Серебренникова главбух "Седьмой студии" отправлена под домашний арестПроисшествия 6 октября, 16:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 6 октября. /ТАСС/. Банк ВТБ принял решение отказаться от внедрения бимодальной биометрии - аутентификации (входа) по "лицу + голосу" - в своем мобильном приложении для клиентов, сообщила ТАСС зампред правления ВТБ Ольга Дергунова в кулуарах Finopolis.
"Мы активно тестировали аутентификацию по лицу и голосу в мобильном приложении розничного бизнеса и решили этого не делать, поскольку это оказалось не очень удобно той группе пользователей, по которой мы тестировали", - сказала она.
При этом она отметила, что внутри банка продолжается работа над тестированием ряда других инновационных технологий. Вместе с тем Дергунова отметила, что ВТБ тратит порядка 60% всех средств, направляемых банком на технологии, именно на их поддержание и только 40% - на развитие новых технологий.