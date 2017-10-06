ВТБ отказался от системы идентификации клиентов по лицу и голосу в мобильном приложении

СОЧИ, 6 октября. /ТАСС/. Банк ВТБ принял решение отказаться от внедрения бимодальной биометрии - аутентификации (входа) по "лицу + голосу" - в своем мобильном приложении для клиентов, сообщила ТАСС зампред правления ВТБ Ольга Дергунова в кулуарах Finopolis.

"Мы активно тестировали аутентификацию по лицу и голосу в мобильном приложении розничного бизнеса и решили этого не делать, поскольку это оказалось не очень удобно той группе пользователей, по которой мы тестировали", - сказала она.

При этом она отметила, что внутри банка продолжается работа над тестированием ряда других инновационных технологий. Вместе с тем Дергунова отметила, что ВТБ тратит порядка 60% всех средств, направляемых банком на технологии, именно на их поддержание и только 40% - на развитие новых технологий.