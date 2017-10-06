Конкурс на "Аэрокспресс" до Пулково в Петербурге объявят до конца октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Власти Петербурга до конца октября объявят конкурс на реализацию проекта по запуску "Аэрокспресса" между Витебским вокзалом и аэропортом Пулково. Принять участие в консорциуме, который планируется организовать для запуска поездов, предложили инвесторам из Китая, сообщила в пятницу председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Ирина Бабюк.

"До конца месяца планируем объявить конкурс на реализацию проекта. На фоне роста пассажиропотока в Пулково прогнозируем [для "Аэроэкспресса"] 8 млн пассажиров в год", - сказала Бабюк на встрече с делегацией Торгово-промышленного банка Китая.

По ее словам, протяженность линии составит 8 км, а общий объем инвестиций в проект оценивается в €280 млн.

Ранее власти сообщали, что к созданию "Аэроэкспресса" рассчитывали приступить после ЧМ по футболу 2018 года. Стоимость реализации оценивали в 24 млрд рублей. Вариант запуска от Витебского вокзала не требует серьезной реконструкции железнодорожных путей, позволяет сохранить пригородные перевозки и обеспечить транспортную доступность с учетом двух станций метро и организованного парковочного пространства. Время в пути до Пулково, по предварительным расчетам, составит до 30 минут.

История проекта

Проект "Аэроэкспресс" в Санкт-Петербурге был представлен в 2012 году. Электричка должна была пройти по существующей ветке железной дороги, обеспечив связь между аэропортом Пулково и Балтийским вокзалом. Реализация проекта все время находилась под вопросом по финансовым причинам.

В октябре 2015 года сообщалось, что власти в Петербурге разрабатывают альтернативный маршрут аэроэкспресса до аэропорта Пулково. Институт "Ленгипротранс" завершил предпроектные проработки по организации беспересадочных пассажирских железнодорожных перевозок из аэропорта Пулково к Витебскому вокзалу.

При этом губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в июне 2016 года сообщал, что реализация проекта в ближайшие два года не понадобится Петербургу из-за снижения пассажиропотока аэропорта Пулково. Вице-губернатор Игорь Албин отмечал, что строительство ветки "Аэроэкспресса" планируется начать сразу после чемпионата мира по футболу, в июле 2018 года. Интерес к проекту проявляет "Группа ЛСР", РЖД и ряд других компаний.