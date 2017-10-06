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Калининградская область теряет на ОЭЗ около 9 млрд рублей в год

Экономика и бизнес
6 октября, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Антон Алиханов отметил, что в Особую экономическую зону входят более 140 организаций

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бюджет Калининградской области ежегодно теряет около 9 млрд рублей на льготах, которые предоставляются резидентам Особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщил в пятницу губернатор Антон Алиханов на бизнес-форуме "Атланты" в Москве.

"Мы разработали ряд поправок в законодательство, которые позволят закрыть лакуны, чтобы бизнес не занимался постоянным переоформлением под видом нового предприятия и не платил налоги. Большие компании, которые создавались в 2006-2008 годах, они начинают выходить из этих сроков льгот и начинают по полной уже платить налоги. Плюс федеральная целевая программа развития Калининградской области, уникальный инструмент - это некая компенсаторика со стороны федерального центра в обмен на выпадающие наши доходы. Мы теряем 8,5-9 млрд (рублей) в год, но получаем в районе 6,5 млрд (рублей) от федерации", - отметил Алиханов.

"Мы на это сознательно идем", - отметил губернатор. По его словам, Особая экономическая зона постоянно совершенствуется, и недавно до 50 млн рублей был снижен порог в хода в ОЭЗ для резидентов по отдельным видам деятельности. С 2018 года произойдет снижение инвестпорогов до 1 млн рублей для IT-компаний, и до 10 млн рублей для компаний сферы здравоохранения.

На сегодняшний день в ОЭЗ включено более 140 организаций, с числом рабочих более 20 тыс., добавил он.

Федеральный закон "Об особой экономической зоне в Калининградской области" вступил в силу 1 апреля 2006 года. Резиденты ОЭЗ получают право на освобождение от уплаты налога на прибыль и налога на имущество организаций в течение первых шести лет работы, а также на снижение ставок этих налогов на 50% в течение последующих шести лет.

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