Новые рыбопромысловые участки зарегистрированы в Ненецком АО

АРХАНГЕЛЬСК, 6 октября. /ТАСС/. Двадцать новых рыбопромышленных участков зарегистрировано в Ненецком автономном округе (НАО), сообщает в пятницу пресс-служба окружной администрации.

"В перечень рыбопромысловых участков Ненецкого автономного округа внесено 20 новых объектов общей площадью 11,8 тыс. гектаров. Согласно распоряжению департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО, они предназначены для промышленного и традиционного рыболовства - 13 речных, шесть озерных и один морской", - говорится в сообщении.

Границы участков определены летом по предложению самих рыбаков. После этого они прошли процедуру согласования в территориальном и центральном аппаратах Росрыболовства.

Тринадцать речных участков на реках Печора, Индига, Малая Кия, Большая Кия и Вижас предназначены для промышленного рыболовства. Также для промышленного рыболовства предназначены четыре участка на озере Голодная губа. Для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера (КМНС) выделено два участка на озерах в районе поселка Хорей-Вер. Также для представителей КМНС сформирован один морской участок в Паханческой губе Баренцева моря.

Участки будут выставлены на открытый конкурс в начале ноября, и до конца года по каждому из них будут определены пользователи. После этой процедуры промышленники и представители КМНС смогут легально в течение 10 лет ловить рыбу в рамках региональных квот.

С учетом 20 новых рыбопромысловых участков в региональном перечне теперь 93 объекта: 81 участок для промышленного рыболовства, семь - для традиционного, четыре - для прибрежного (внутренние морские воды) и один - для спортивного и любительского.