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Минэнерго исключит Коми из списка регионов с высокими рисками нарушений энергоснабжения

Экономика и бизнес
6 октября, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Александр Новак отметил, что в республике "наблюдается положительная динамика по снижению аварийности"

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ исключит Республику Коми из списка регионов с высокими рисками нарушений энергоснабжения, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы исключаем из списка регионов с высокими рисками нарушений энергоснабжения республику Коми. Была достигнута стабилизация ситуации, наблюдается положительная динамика по снижению аварийности", - сказал министр, выступая на совещании, посвященном подготовке к осенне-зимнему периоду, которое проходит в рамках Российской энергетической недели.

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