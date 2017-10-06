Минэнерго исключит Коми из списка регионов с высокими рисками нарушений энергоснабжения

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ исключит Республику Коми из списка регионов с высокими рисками нарушений энергоснабжения, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
"Мы исключаем из списка регионов с высокими рисками нарушений энергоснабжения республику Коми. Была достигнута стабилизация ситуации, наблюдается положительная динамика по снижению аварийности", - сказал министр, выступая на совещании, посвященном подготовке к осенне-зимнему периоду, которое проходит в рамках Российской энергетической недели.