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"Аэрофлот" до конца недели должен оплатить отели и билеты в РФ для экипажей "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
6 октября, 16:24 UTC+3 МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Кризисная финансовая ситуация, сложившаяся в авиакомпании "ВИМ-Авиа", не позволила членам экипажей воздушных судов, работавшим в Саудовской Аравии и Малайзии, своевременно вернуться домой

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Росавиация поручила "Аэрофлоту" до конца недели обеспечить оплату отелей и билетов для членов экипажей "ВИМ-Авиа", вынужденно оставшихся в Саудовской Аравии и Малайзии из-за долгов компании, сообщил ТАСС представитель Росавиации Сергей Извольский.

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"Для возврата экипажей в Россию Росавиация дала указания "Аэрофлоту" в счет дальнейших взаиморасчетов с отраслью обеспечить до конца текущей недели: оплату проживания экипажей в отелях, трансфер из Медины и Куала-Лумпур в аэропорты Дубая (ОАЭ) и Сингапура, приобретение авиабилетов на свои рейсы из этих городов Москву", - отметил Извольский.

Кризисная финансовая ситуация, сложившаяся в авиакомпании "ВИМ-Авиа", не позволила членам экипажей воздушных судов, работавшим в Саудовской Аравии и Малайзии, своевременно вернуться домой. В настоящее время 24 человека проживает в отелях Медины и 16 - Куала-Лумпура.

"С учетом особенностей работы банков и государственных учреждений в Саудовской Аравии и Малайзии, все экипажи "ВИМ- Авиа" смогут вернуться в ближайшие дни", - сказал представитель Росавиации. При этом самолеты "ВИМ-Авиа" в этих странах арестованы по требованию лизинговых компаний, добавил он.

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Ранее источник, участвовавший в совещании с лизингодателями "ВИМ-Авиа", рассказал ТАСС, что Минтранс гарантировал лизингодателям перевозчика отсутствие проблем при возвращении самолетов в случае, если компания приостановит полеты.

По словам источника, большинство самолетов "ВИМ-Авиа" взяты в лизинг у зарубежных компаний, которые обеспокоены, что в случае приостановки деятельности "ВИМ-Авиа" самолеты останутся в России. По словам собеседника ТАСС, крупнейшими лизингодателями "ВИМ-Авиа" являются ирландские Ansett Worldwide Aviation Services и Airspeed Leasing, американская Apollo, японская MCAP и другие.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева.

Росавиация сообщала, что финансирование перевозчика заморожено, у авиакомпании закончились оборотные средства. Перевозка пассажиров из и в Домодедово стала невозможна из- за задолженности перед аэропортом. Был организован оперативный штаб под председательством министра транспорта РФ Максима Соколова, который сейчас объединился со штабом Ростуризма и собирается дважды в день. По решению штаба рейсы "ВИМ-Авиа" были перенесены во Внуково.

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