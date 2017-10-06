Медведев считает нелегкой задачу улучшения имиджа бизнесмена в России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает задачу улучшения имиджа бизнесменов в стране "не очень легкой". "Это хорошая история [кружки по предпринимательству], но мы с вами понимаем, что дети будут хотеть заниматься подобными проектами только в том случае, если само отношение к предпринимательскому сословию будет в нашей стране соответствующим, а это не очень легкая задача", - заявил он на совещании о развитии дополнительного образования.

Медведев добавил, что предпринимательство необходимо изучать и в школах, и в рамках дополнительного образования.

Он также отметил прогресс в техническом обеспечении секций и кружков для детей российской продукцией. Медведев вспомнил, что около десятка лет назад даже в школах было сложно найти элементарное оборудование, колбы и пробирки отечественного производства. "На это, конечно, тоже нам нужно обращать внимание", - подчеркнул он.