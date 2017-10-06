Два новых маршрута наземного транспорта заработают в Москве в рамках проекта "Магистраль"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Два новых магистральных маршрута М2 и М7, которые соединят между собой разные районы города, заработают в Москве с 7 октября в рамках второго этапа начатой год назад реформы маршрутной сети "Магистраль". Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"В 2016 году стартовала первая очередь "Магистрали". Седьмого октября запускается вторая очередь. В рамках второго этапа проекта заработает два новых магистральных маршрута, 58 остановок, 50 остановочных павильонов нового поколения", - сообщается на сайте.

Первая очередь "Магистрали" объединила 39 наземных маршрутов - 17 магистральных, 15 - районных и семь - социальных, которые помогают жителям Москвы доехать до офисов "Мои документы", поликлиник и других социально значимых мест.

В работе транспортной сети задействовано около 500 автобусов, троллейбусов и трамваев. Средний интервал движения автобусов в центре города составляет восемь минут. Ежедневно маршрутами сети "Магистраль" пользуются 500 тысяч человек.

Новые маршруты

В рамках второго этапа проекта добавилось два новых магистральных маршрута - М27 и 144К.

Маршрут М27 позволяет без пересадок пересечь Москву с востока на запад: проехать от Рязанского проспекта к Таганке, по Новому Арбату и Кутузовскому проспекту. 144К - укороченный экспресс на самом загруженном участке Ленинского проспекта. Он введен по просьбам пассажиров.

Кроме того, по просьбам пассажиров улучшены некоторые введенные ранее маршруты, в частности, Б, М3, экспресс М7, М8, М9.

Раньше маршрут Б по Садовому кольцу проходил по тоннелям на пересечениях с проспектами - например, с Ленинским. Автобусы не могли делать остановку около метро, а до "Октябрьской" пассажирам приходилось идти почти 500 метров от остановки "Серпуховская площадь". "Ко второй очереди "Магистрали" мы смогли "достать" маршрут из трех тоннелей, добавить 10 остановок и обеспечить удобные пересадки на пять линий метро", - сообщает мэрия.

Удобные пересадки

Для второй очереди "Магистрали" на Славянской площади был построен большой пересадочный узел со светлыми крытыми павильонами, табло прибытия, беспроводным интернетом и разъемами для зарядки телефонов. У нового пересадочного узла единый дизайн и стиль, он принимает транспорт днем и ночью. Скоро на Славянской площади также откроется новая станция городского велопроката с подсвеченной картой и новыми терминалами.

"Все остановки пронумерованы, чтобы пассажирам было легко находить нужную. Возле выхода из метро установлены указатели, как быстрее дойти до нужной остановки. Сам выход сделали крытым, чтобы пассажиры не страдали от непогоды. Пересадки становятся в четыре раза быстрее. На станциях метро "Красные Ворота", "Кропоткинская", "Баррикадная", "Сухаревская", "Лубянка", "Курская", "Маяковская" и "Белорусская" переход сократился со 150-400 метров до минимально возможных 50-80 метров", - уточняется в материале.

Остановки нового поколения

Ко второй очереди "Магистрали" в Москве заработало 50 инновационных остановочных павильонов с подсветкой. На новых остановках можно зарядить телефон и подключиться к интернету. В павильонах установлена система видеонаблюдения.

На новых остановках работают электронные табло: пассажиры видят, когда прибывает следующий автобус. На каждой остановке есть полноразмерная схема движения транспорта по всему городу.

В рамках второго этапа проекта многие остановки получили новые, более понятные названия, например, "Аптекарский огород", "Мещанская слобода", "Пречистенка". Упразднены названия, которые вызывали путаницу. До конца года в Москве будет установлено 400 таких остановочных пунктов.

Также для второй очереди "Магистрали" заработали новые входные павильоны для метро: один из них уже появился на Славянской площади. Новый павильон защищает от дождя и снега, хорошо освещен и виден издалека.