Вещатель CNN в России отчитался перед Роскомнадзором об устранении нарушений

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Компания ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни", которая осуществляет вещание телеканала CNN International в России, предоставила в пятницу в Роскомнадзор уведомление об устранении нарушений, таким образом компания уложилась в срок, указанный в предписании надзорного ведомства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация, что CNN лишится лицензии в России, если не устранит нарушения до 11 октября. О выявленных нарушениях стало известно 29 сентября, когда Роскомнадзор вызвал представителей CNN International для рассмотрения административных дел в отношении телеканала. Нарушения касались указания выходных данных.
"CNN 6 октября прислали уведомление об устранении нарушений и приложили изображение кадра с новыми выходными данными. Прислать уведомление - это именно то, что компания должна была сделать к 11 октября - сроку устранения нарушений", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в настоящее время специалисты проводят анализ записи эфира для подтверждения факта устранения нарушений.
Собеседник агентства пояснил, что в сложившихся на данном этапе обстоятельствах речи об отзыве у вещателя лицензии не идет. В соответствии с законом, в случае неисполнения вещателем предписания Роскомнадзора возможно приостановление действия лицензии на срок не более трех месяцев. "Если же в течение приостановления действия лицензии нарушения по-прежнему не устраняются, то уже тогда Роскомнадзор может обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии", - сказали в пресс-службе.
Собеседник агентства подчеркнул, что Роскомнадзор продолжает проводить мероприятия систематического наблюдения в отношении всех СМИ, работающих на территории России.