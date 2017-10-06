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ФАС: продажа лекарств в магазинах может привести к снижению цен на отдельные препараты

Экономика и бизнес
6 октября, 17:19 UTC+3 МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Как пояснили в Федеральной антимонопольной службе, это может произойти за счет стимулирования конкуренции

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Запуск продаж лекарств в супермаркетах может привести к снижению цен на отдельные медикаменты, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

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"Продажа лекарств в супермаркетах может стимулировать развитие конкуренции в этой отрасли и привести к снижению цен на отдельные лекарства. Перечень лекарств, разрешенных для продажи в супермаркетах, должен утверждаться Министерством здравоохранения РФ. Например, может идти речь о продаже безрецептурных препаратов", - отметили в ФАС.

В конце августа первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил Минздраву проработать вопрос о продаже лекарств в торговых сетях, сообщала ранее газета РБК. Минпромторг эту идею поддержал.

"Данное решение усилит конкурентную среду на розничном рынке лекарств, а в целом нововведение позволит повысить их доступность для потребителей. Пока речь идет о реализации в торговых сетях безрецептурных препаратов (витаминов или противопростудных), которые не требуют обеспечения особых условий хранения", - прокомментировала инициативу руководитель пресс-службы Минпромторга Залина Корнилова.

Минздрав также прорабатывает данную инициативу правительства, сообщил журналистам замглавы ведомства Сергей Краевой. Он отметил, что Минздрав в целом поддерживает повышение доступности лекарственных препаратов при условии соблюдении врачебного принципа "не навреди".

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Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Краевой, Сергей Александрович
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