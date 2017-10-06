Дагестанские животноводческие предприятия представили овец на "Золотой осени" в Москве

КАЗАНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Три животноводческих предприятия Дагестана представили племенных овец на выставке "Золотая осень", которая проходит на ВДНХ в Москве с 4 по 7 октября. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"Делегация из Дагестана <...> продолжает свою работу в рамках российской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2017". В этом году в работе специального раздела выставки "Животноводство и племенное дело" принимают участие три дагестанских животноводческих предприятия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что предприятия привезли на ВДНХ племенных овец дагестанской горной, лезгинской и тушинской пород, отличающихся выносливостью и хорошо приспособленных к пастбищному содержанию в условиях гор. "Москвичи, которые приезжают на выставку с детьми, подходят, смотрят, им интересно очень, фотографируются, также много желающих, которые хотят с нами заключить договоры", - рассказал ТАСС руководитель крестьянского хозяйства "Агрофирма Чох" Магомед Абдурахманов.

Животноводы из Дагестана также приняли участие в конкурсах с демонстрацией сельскохозяйственных животных и получили награды в различных номинациях.

По данным минсельхозпрода республики, почти четверть общероссийского поголовья овец находится в Дагестане.