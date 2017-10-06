Ростехнадзор выявил нарушения на объектах "Алросы"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Ростехнадзор по итогам проверки выявил системные нарушения промышленной безопасности на объектах "Алросы", компания и 45 должностных лиц привлечены к ответственности, говорится в сообщении ведомства.

В частности, Ростехнадзор проверял выполнение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах "Алросы" - рудниках "Удачный", "Айхал", "Интернациональный", "Мир", а также на складе взрывчатых материалов (базисном) Удачнинского ГОКа.

"За нарушение требований промышленной безопасности и электробезопасности привлечены к административной ответственности юридическое лицо АК "Алроса" и 45 должностных лиц", - указывает Ростехнадзор.

В результате проверки опасных производственных объектов выявлены системные нарушения при ведении подземных горных работ, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения, эксплуатации грузоподъемных механизмов, объектов котлонадзора и электроустановок.

"В частности, выявлены замечания в части подготовки и аттестации специалистов в области промышленной безопасности, организации учета случаев инцидентов, организации системы отчетности, порядка производства огневых работ, эксплуатации шахтных подъемных установок, ревизий и проверки взрывобезопасности рудничного взрывозащищенного электрооборудования", - говорится в сообщении Ростехнадзор.

По результатам проверки состоялось совещание со специалистами и руководством "Алросы", были вручены акт и предписание с указанием выявленных нарушений обязательных требований. "Составлены два протокола о временном запрете деятельности, приостановлено действие разрешения на ведение работ с взрывчатыми материалами промышленного назначения на подземном руднике "Интернациональный", - указывает Ростехнадзор.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Алросы", в результате проверки Ростехнадзор выявил ряд нарушений в работе компании, больше половины из которых были устранены еще в ходе проверки, а остальные будут устранены до конца года. "Протоколы о временном запрете деятельности касаются работы подъемных механизмов стволов рудников "Айхал" и "Удачный". На руднике "Удачный" было выявлено нарушение срока замены канатов подъемной установки вспомогательного скипового ствола. Были также получены замечания относительно ремонта вспомогательного клетевого подъема рудника "Айхал". В течение нескольких дней все нарушения были устранены, все объекты возобновили работу", - пояснили в компании.

В начале августа на руднике "Алросы" "Мир" произошел прорыв воды. В шахте находился 151 человек, 143 удалось поднять на поверхность.

Рудник "Мир" разрабатывает Мирнинский горно-обогатительный комбинат, старейшее предприятие "Алросы". До 2001 года месторождение разрабатывалось открытым способом. Мощность рудника составляет 1 млн т руды в год, объем добычи в прошлом году составил 3,19 млн карат. На долю рудника приходится примерно 11% годовой добычи "Алросы".