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РФ может отказаться от американских комплектующих в SSJ-100 для поставки самолетов в Иран

Экономика и бизнес
6 октября, 17:34 дата обновления: 6 октября, 17:59 UTC+3

Глава Минпромторга отметил, что сейчас российская сторона ждет разрешения на поставки от Управления по контролю над иностранными активами казначейства США

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ЕРЕВАН, 6 октября, /Корр. ТАСС Мария Амирджанян/. Россия может рассмотреть вопрос о замене американских комплектующих в самолете SSJ-100 для того, чтобы иметь возможность поставлять самолеты в Иран без согласования с США. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (входит ОАК) при участии ряда иностранных компаний. В частности, в проекте участвуют компании из США - Autronics (Curtiss Wright), поставляет противопожарные системы; B/E Aerospace - кислородные системы; Honeywell - вспомогательные силовые установки; Parker - гидравлические системы; Hamilton Sundstrand - системы электроснабжения; Goodrich - колеса и тормоза.

"Нет таких сроков, к сожалению, - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда РФ ожидает разрешения Управления по контролю над иностранными активами казначейства США (OFAC) для поставки SSJ-100 в Иран. - Это не мы устанавливаем, это вопрос Госдепа США. Мы заявку (в OFAC - прим. ТАСС) своевременно подали, ждем ответа. Мы не можем заменить комплектующие, это не так быстро происходит. Для того, чтобы не иметь зависимости от поставщиков из Америки. Мы тогда просто потеряем международный сертификат. Но если это будет продолжаться и дальше, мы будем думать о том, чтобы заменить комплектующие", - сказал министр.

Ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь говорил, что России нужно разрешение Управления по контролю над иностранными активами казначейства США (OFAC), чтобы поставить самолеты в Иран, так как в SSJ-100 используются американские комплектующие. Соответствующая заявка в OFAC была направлена в августе 2017 года.

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