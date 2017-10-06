ЦБ: развитие рынка деривативов сможет снизить курсовое влияние на инфляцию

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Развитие рынка производных финансовых инструментов (деривативов) способно снизить курсовое влияние на волатильность инфляции.
Об этом говорится в докладе Банка России о немонетарных факторах снижения инфляции.
"Естественной мерой, которая сможет снизить курсовое влияние [на волатильность инфляции], является развитие рынка и широкое использование производных финансовых инструментов (ПФИ)", - говорится в докладе.
При этом Банк России отмечает, что деривативы используют в основном крупные и международные компании, но даже они не всегда ими эффективно управляют. Это приводит как к переплате за ПФИ, так и к убыткам. Средние и малые компании почти не используют деривативы.
Банк России в рамках "дорожных карт" по развитию финансового рынка занимается расширением доступа к производным финансовым инструментам по нескольким направлениям - сокращение издержек обеспечения ПФИ в условиях достаточного уровня конкуренции, повышение предложения деривативов и других финансовых продуктов, повышение востребованности и эффективности ПФИ, отмечается в документе.
В докладе также отмечается, что регулятор считает целесообразным свое участие в контроле за ценообразованием естественных монополий. "Банк России считает целесообразным свое участие в механизмах контроля ценообразования естественных монополий посредством взаимодействия территориальных учреждений Банка России, расположенных в субъектах РФ, и коллегиальных органов по вопросам содействия развитию конкуренции при высших должностных лицах субъектов РФ", - говорится в документе.
Дополнительной мерой по усилению контроля за деятельностью естественных монополий ЦБ видит повышение их прозрачности и публичности.