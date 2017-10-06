Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ: развитие рынка деривативов сможет снизить курсовое влияние на инфляцию

Экономика и бизнес
6 октября, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Регулятор занимается расширением доступа к производным финансовым инструментам по нескольким направлениям

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Развитие рынка производных финансовых инструментов (деривативов) способно снизить курсовое влияние на волатильность инфляции.

Об этом говорится в докладе Банка России о немонетарных факторах снижения инфляции.

"Естественной мерой, которая сможет снизить курсовое влияние [на волатильность инфляции], является развитие рынка и широкое использование производных финансовых инструментов (ПФИ)", - говорится в докладе.

При этом Банк России отмечает, что деривативы используют в основном крупные и международные компании, но даже они не всегда ими эффективно управляют. Это приводит как к переплате за ПФИ, так и к убыткам. Средние и малые компании почти не используют деривативы.

Банк России в рамках "дорожных карт" по развитию финансового рынка занимается расширением доступа к производным финансовым инструментам по нескольким направлениям - сокращение издержек обеспечения ПФИ в условиях достаточного уровня конкуренции, повышение предложения деривативов и других финансовых продуктов, повышение востребованности и эффективности ПФИ, отмечается в документе.

В докладе также отмечается, что регулятор считает целесообразным свое участие в контроле за ценообразованием естественных монополий. "Банк России считает целесообразным свое участие в механизмах контроля ценообразования естественных монополий посредством взаимодействия территориальных учреждений Банка России, расположенных в субъектах РФ, и коллегиальных органов по вопросам содействия развитию конкуренции при высших должностных лицах субъектов РФ", - говорится в документе.

Дополнительной мерой по усилению контроля за деятельностью естественных монополий ЦБ видит повышение их прозрачности и публичности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бизнесмены Владимирской области помогут пострадавшим при столкновении автобуса и поезда
2
Источник: в Москве эвакуированы Курский, Киевский и Рижский вокзалы
3
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
4
Учитель школы Краснодара уволена после отказа принять "слишком скромный" подарок учеников
5
Число "заминированных" торговых центров в Москве выросло до 10
6
Вертолет ВКС РФ совершил в Хаме вынужденную посадку из-за неисправности
7
Васильев отправил в отставку правительство Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама