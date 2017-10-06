ЦБ совместно с правительством выработает меры по снижению волатильности инфляции

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Банк России совместно с правительством выработает меры по снижению волатильности инфляции.

Об этом заявил журналистам глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.

"Мы видим, что инфляция близка к цели, но достаточно волатильная. Сама по себе волатильность достаточно естественна, но это означает менее предсказуемые финансовые условия. Задача этапа - снизить изменчивость.

Это будет совместная работа с правительством - выработать и реализовать решения по снижению волатильности", - сказал он, добавив, что важным поднаправлением будет работа с органами региональной власти.

ЦБ не видит несоответствия денежно-кредитной политики и динамики инфляции, которая в сентябре замедлилась до 3% при целевом уровне в 4%, отметил также Дмитриев.

"Мы сравнительно недавно, весной, подошли к точке, когда у нас инфляция приблизилась к цели. Насколько сейчас [денежно-кредитная] политика адекватна с точки зрения достижения цели, мы поймем спустя три-четыре квартала, - сказал Дмитриев. - Спустя год мы поймем, как сбалансированность рисков была верно нами оценена, насколько неустойчивы эти риски. Сейчас я не вижу несоответствия денежно-кредитной политики и динамики инфляции".

В России уже второй месяц подряд фиксируется дефляция - в сентябре она составила 0,1% после 0,5% в августе. В годовом выражении рост потребительских цен в сентябре замедлился до 3% (в августе - 3,3%). Целевой уровень инфляции по итогам года составляет 4%.

По словам Дмитриева, ЦБ уточнит прогноз годовой инфляции в России через неделю. "Не могу сказать, в какую сторону уточнится наш прогноз. Сейчас 3,5-3,8% на конец года, через неделю уже будут уточненные оценки", - сказал он.