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Совместная авиакомпания РФ и Армении может быть создана в середине - конце 2018 года

Экономика и бизнес
6 октября, 17:46 UTC+3

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия готова инвестировать в проект армянского национального авиаперевозчика

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ЕРЕВАН, 6 октября. /ТАСС/. Россия готова участвовать в создании национального армянского перевозчика. Об этом журналистам в ходе Международного форума евразийского партнерства сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Сегодня рассматривается вопрос создания совместной компании. Мы точно не против, если Армения будет создавать это (национального перевозчика - прим. ТАСС) самостоятельно. Мы готовы участвовать в этом проекте, нас пригласили. Мы рассматриваем и исходим из того, что готовы с российской стороны инвестировать в этот проект".

Он уточнил, что объем инвестиций будет зависеть от количества самолетов, которые будут поставлены в эту авиакомпанию. Что касается сроков создания, то Мантуров уточнил, что это "в лучшем случае середина 2018 года".

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