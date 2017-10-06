Совместная авиакомпания РФ и Армении может быть создана в середине - конце 2018 года

ЕРЕВАН, 6 октября. /ТАСС/. Россия готова участвовать в создании национального армянского перевозчика. Об этом журналистам в ходе Международного форума евразийского партнерства сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Сегодня рассматривается вопрос создания совместной компании. Мы точно не против, если Армения будет создавать это (национального перевозчика - прим. ТАСС) самостоятельно. Мы готовы участвовать в этом проекте, нас пригласили. Мы рассматриваем и исходим из того, что готовы с российской стороны инвестировать в этот проект".

Он уточнил, что объем инвестиций будет зависеть от количества самолетов, которые будут поставлены в эту авиакомпанию. Что касается сроков создания, то Мантуров уточнил, что это "в лучшем случае середина 2018 года".