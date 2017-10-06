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Проект "Мультикубик" привлек инвестиции в США

Экономика и бизнес
6 октября, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

До конца года компания рассчитывает привлечь еще один раунд инвестиций в России

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский проект "Мультикубик", разработавший портативный мини-кинотеатр Cinemood со встроенной медиатекой мультфильмов и диафильмов, привлек в США инвестиции объемом $100 тыс., рассказал ТАСС сооснователь проекта и генеральный директор "Мультикубик" Михаил Буховцев.

"Мы прошли программу акселерации, через которую привлекли средства венчурного фонда США. То есть получили первые американские инвестиции", - сказал Буховцев.

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В России первые инвестиции в проект осуществил Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), объем составил 150 млн руб. Как сообщал ФРИИ, проект может завоевать целевой рынок США, Европы и России размером в $15 млрд, так как решает "настоящую боль современных родителей: дети могут смотреть постоянно обновляемый и интересный контент без рекламы, а родителям не нужно каждые пять минут возвращать сбитые ребенком настройки и переживать, что YouTube покажет что-то не то".

Как сообщил Буховцев, до конца года компания рассчитывает привлечь еще один раунд инвестиций в России - в проекте могут принять участие крупные и преимущественно российские инвестиционные фонды. "Привлеченная сумма может в несколько раз превысить инвестиции ФРИИ", - отметил он.

Средства компания планирует потратить на масштабирование на американском рынке, разведку еще нескольких рынков, разработку новых продуктов и лицензирование контента.

Cinemood - международное название российского проекта "Мультикубик". Разрабатываемая проектом линейка мини-проекторов позволяет смотреть лицензированный контент, собственные фотографии и презентации на любой ровной поверхности. Cinemood по размеру не больше яблока и весит 260 граммов. В середине 2017 года проект запустил магазин контента Cinemood, в котором можно приобрести семейный контент (ТВ-каналы, кино, сериалы, мультфильмы и восстановленные диафильмы) на условиях подписки. В библиотеке Cinemood загружено более 150 часов контента. Библиотеку можно пополнять при помощи технологии NFC: достаточно надеть на проектор один из специальных силиконовых чехлов, изображающих мультгероев, - и мультфильмы автоматически подгружаются на устройство через Wi-Fi.

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