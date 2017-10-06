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Новый мост на участке трассы М5 "Урал" открыли под Рязанью

Экономика и бизнес
6 октября, 18:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Объект оборудовали светофорами, электроосвещением, барьерными заграждениями и шумозащитным экраном в зоне жилой застройки

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Открытие моста через реку Проня, построенного в рамках реконструкции участка трассы М5 "Урал" в Спасском районе Рязанской области, состоялось в пятницу. При строительстве подобных объектов в регионе особое внимание уделяется безопасности, сообщил присутствовавший на церемонии губернатор региона Николай Любимов.

"Открываем новый мост протяженностью более 5 км через реку Проня. Будем реконструировать мосты дальше. На следующий год в проект федерального бюджета на это заложены определенные средства. Будет проводиться работа и по обеспечению безопасности дорожного движения - устройство тросовых заграждений, разделительных полос, чтобы люди в Рязанской области не попадали в аварии", - сказал он.

Мост через реку Проня оборудован двумя светофорами, электроосвещением, барьерными заграждениями и шумозащитным экраном в зоне жилой застройки вдоль проезжей части. Появлению нового моста предшествовали реконструкция перехода через реку Проня, ремонт действующего моста, строительство рядом с ним нового сооружения и демонтаж нерабочей конструкции 1950 года постройки. На возведение моста ушло два года в рамках программы "Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 241+000 - км 245+595" стоимостью 1,5 млрд рублей.

Состояние рязанских дорог неоднократно привлекало внимание общественников. В 2016 году эксперты центра Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Народная экспертиза" назвали участок 178-го км трассы М5 "Урал" в Рязанской области одним из самых аварийных в стране. На нем по итогам первого полугодия 2016 года произошло восемь аварий, в результате которых три человека погибли и 10 пострадали. Весной того же года о плохом качестве дорожного полотна в регионе президенту России Владимиру Путину рассказали на медиафоруме ОНФ местные активисты.

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