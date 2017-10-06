Власти Петербурга предложили банку из КНР принять участие в создании скоростного трамвая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга предложили китайским инвесторам принять участие в создании трех линий скоростного трамвая, сообщила журналистам в пятницу председатель городского комитета по инвестициям Ирина Бабюк по итогам встречи губернатора Георгия Полтавченко с делегацией Торгово-промышленного банка Китая (ICBC).

"Мы подготовили несколько проектов в области транспортной инфраструктуры. Их планируется реализовать на условиях государственно-частного партнерства, и они находятся в высокой степени проработки. Речь идет о трех ветках скоростных трамваев", - сказала Бабюк.

По ее словам, уже готова вся необходимая предпроектная документация и финансовые расчеты по трем планируемым маршрутам скоростного трамвая - от Купчина до Славянки, из Шушар до Колпина и от строящейся станции метро "Путиловская" до Петергофа. Прогнозируемый пассажиропоток на трех линиях скоростного трамвая оценивается в 37 млн, 15 млн и 36 млн человек в год соответственно, общий ориентировочный объем инвестиций - в €380 млн, сказала глава комитета.

На встрече отмечалось, что китайские инвесторы заинтересовались схемой реализации данных проектов и предложили обсудить детали в рабочем порядке. Встреча в Смольном была организована председателем Общества российско-китайской дружбы, членом Совета Федерации Дмитрием Мезенцевым.

Китай является ведущим зарубежным партнером в торговых отношениях с Санкт-Петербургом. По итогам первого полугодия 2017 года двусторонний товарооборот вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,8 млрд долларов. Также в Петербурге отмечен значительный рост турпотока из Китая. В первой половине этого года он составил 70 тыс. человек, тогда как по итогам 2016 года город посетили 100 тыс. китайских туристов.