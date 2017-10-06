АФК "Система" продала 8,46 млн акций МТС оператору в рамках buy back

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Структура АФК "Система" - Sistema Finance S.A. - продала почти 8,46 млн обыкновенных акций МТС "дочке" оператора - ООО "Стрим Диджитал" - в рамках программы МТС по выкупу акций (buy back). Об этом говорится в сообщении "Системы".

Сумма сделки составила около 2,39 млрд руб., отмечает компания.