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Страны ЕС подписали декларацию о развитии электронного госуправления

Экономика и бизнес
6 октября, 18:53 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 6, октября. /ТАСС

Значимость технологий электронного управления отметил премьер-министр Эстонии Юри Ратас

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ТАЛЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Министры стран ЕС, а также Европейской ассоциации свободной торговли, отвечающие за развитие цифровой среды, подписали в пятницу декларацию об электронном правительстве ("Таллинская декларация"), призванную подчеркнуть единодушную приверженность цели развития цифрового государственного управления. Об этом говорится в сообщении, распространенном оргкомитетом председательства Эстонии в Совете ЕС.

"Мы пришли к общему пониманию, что все европейские страны должны создавать возможности для своего населения и предприятий использовать государственные услуги в цифровом виде и без необходимости покидать свои дома", - сказала эстонский министр по делам предпринимательства и информационных технологий Урве Пало.

"Таллинская декларация также предоставляет возможности для дальнейшей кооперации в Европе", - добавила Пало. В этой связи она привела пример: если житель Эстонии зарегистрировал машину в своей стране, с него уже не должны требовать повторной регистрации, если он переезжает, например, в Бельгию, то есть государства должны обмениваться подобной информацией автоматически.

В свою очередь премьер-министр Эстонии Юри Ратас также подчеркнул значимость технологий электронного управления. "Благодаря электронному государственному управлению только в прошлом году мы сэкономили 3543 часа рабочего времени. А это очень существенная экономия времени и, соответственно, денег", - сказал он.

На прошлой неделе лидеры стран ЕС на саммите в Таллине подтвердили свою приверженность идее создания единого цифрового рынка к концу 2018 года. Целями этой стратегии является улучшение доступа к товарам, услугам и контенту, создание законодательных рамок для работы сетей и услуг. По оценкам авторов стратегии, она может принести экономике ЕС €415 млрд ежегодно и создать сотни тысяч новых рабочих мест.

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