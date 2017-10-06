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МТС выкупила у АФК "Система" акции на 2,4 млрд рублей

Экономика и бизнес
6 октября, 18:21 дата обновления: 6 октября, 18:42 UTC+3

Покупка была совершена в рамках программы МТС по выкупу акций

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Структура АФК "Система" - Sistema Finance S.A. - продала почти 8,46 млн обыкновенных акций МТС "дочке" оператора - ООО "Стрим Диджитал" - в рамках программы МТС по выкупу акций (buyback).

Об этом говорится в сообщении "Системы".

Сумма сделки составила около 2,39 млрд рублей, отмечает компания.

В результате реализации программы эффективная доля "Системы" в капитале МТС не изменилась и на 6 октября составляет 50,004%.

МТС с 6 сентября продолжает реализацию программы buyback. Компания намерена через свою стопроцентную "дочку" "Стрим Диджитал" приобрести до апреля 2019 года акции (в том числе ADS) на общую сумму до 20 млрд рублей.

Решение о трехлетней программе buyback было принято советом директоров МТС в апреле 2016 года. Согласно условиям программы, МТС планировала потратить на выкуп акций до 30 млрд рублей в течение трех лет. Компания уже провела два раунда выкупа на общую сумму 10 млрд рублей. 

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