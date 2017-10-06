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Объем инвестиций резидентов СЭЗ Севастополя превысил 2 млрд рублей

Экономика и бизнес
6 октября, 18:25 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 6, октября. /ТАСС

Всего городское правительство заключило около 300 договоров с резидентами СЭЗ, которые создали 4,2 тыс. новых рабочих мест

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Общий объем капитальных инвестиций резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в экономику Севастополя с 2015 года превысил 2 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства города.

"Капитальные вложения участников свободной экономической зоны за I полугодие 2017 года составили 735 млн рублей, что превысило плановый объем на 303 млн рублей. Всего же с момента образования СЭЗ в Севастополе (с 2015 года - прим. ТАСС) объем капитальных вложений участников достиг 2,29 млрд рублей и превзошел плановый показатель на 589 млн рублей", - говорится в сообщении.

Всего правительство Севастополя заключило порядка 300 договоров с резидентами СЭЗ. Объем задекларированных капитальных вложений составляет 3,4 млрд рублей.

По данным властей, участники проекта создали 4,2 тыс. новых рабочих мест, четверть из них появилась в 2017 году.

Сообщается, что на данный момент севастопольская СЭЗ насчитывает 269 организаций малого и среднего предпринимательства, которые реализуют проекты в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, строительстве, на транспорте, в энергетике, торговле и сфере услуг.

С 1 января 2015 года вступил в силу закон о создании в Крыму и Севастополе свободных экономических зон на 25 лет. СЭЗ предполагает особый режим осуществления предпринимательской деятельности, включая льготное налогообложение и предоставление субсидий на компенсацию некоторых затрат предприятий-резидентов.

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