El Pais: в МВФ считают кризис в Каталонии риском снижения инвестдоверия в Испании

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) отметил, что эскалация кризиса вокруг Каталонии может понизить инвестиционное и потребительское доверие в стране. Об этом в пятницу пишет газета El Pais.

"Продолжение политической напряженности в Каталонии может понизить инвестиционное и потребительское доверие", - цитирует газета главного специалиста МВФ в Испании Андреа Шехтер. Она также отмечает, что из-за политической неопределенности могут ослабнуть инвестиции и потребление товаров.

Правительство Испании одобрило в пятницу декрет, упрощающий для компаний процедуру перенесения на территории королевства юридического адреса. Одобренная мера позволяет предприятиям, расположенным в регионе, перенести свою юридическую базу в другую автономную область страны без необходимости созыва внеочередного собрания акционеров.

Власти Испании решили принять декрет после того, как ряд компаний изъявил желание изменить юридический адрес из- за нестабильной ситуации в Каталонии. В четверг один из крупнейших в стране банков Sabadell ("Сабадель") перенес свой юридический адрес из Каталонии в город Аликанте (автономное сообщество Валенсия). Ожидается, что в течение дня аналогичное решение примет CaixaBank ("Каишабанк").

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным.

Парламент автономной области не исключал проведение 9 октября заседания региональной палаты, на котором могла быть инициирована процедура провозглашения независимости в одностороннем порядке. Оппозиционные каталонские депутаты ранее подали в Конституционный суд (КС) Испании жалобу, заявив, что в случае одностороннего объявления независимости правящее большинство грубо нарушит основной закон королевства и их права. КС принял к рассмотрению данный иск, в результате действие постановления парламента о проведении заседания автоматически было приостановлено.