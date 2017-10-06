Врио главы Нижегородской области планирует провести встречу с местными предпринимателями

Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" РоссииАрмия и ОПК 6 октября, 19:45
Фурсенко: футболист "Зенита" Капленко отказался от выступления за белорусские сборныеСпорт 6 октября, 19:39
Мутко: стадион в Ростове-на-Дону в ноябре вряд ли примет матч сборной России по футболуСпорт 6 октября, 19:27
Журналисты привезли на Кавказ калмыцкие сказки и мечеть из спичекОбщество 6 октября, 19:19
Мутко: молодежная сборная России в матче с австрийцами не показала весь свой потенциалСпорт 6 октября, 19:18
В Пензе в ходе силовой операции освободили заложниковПроисшествия 6 октября, 19:18
Мутко: английским болельщикам нужно верить побывавшим в России туристам, а не пропагандеСпорт 6 октября, 19:15
Гарри Бардин воодушевлен тем, что дети снимают кино все больше и лучшеВ стране 6 октября, 19:08
СМИ: тематический парк в честь Месси построят в Китае за €170 млнСпорт 6 октября, 18:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин планирует провести встречу с предпринимателями региона 9 октября и обсудить сотрудничество бизнеса и региона. Об этом он сообщил журналистам по итогам состоявшегося в Москве оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия основания Нижнего Новгорода.
"В ближайшее время, в понедельник [9 октября], планирую встречу с промышленниками и предпринимателями [Нижегородской области], надеюсь услышать от них желания и планы, где мы можем их поддержать", - сказал он.
Говоря о возможности реализовать зону свободной торговли в области, куда вошли бы судостроительные мощности региона, Никитин отметил, что вопрос создания такого кластера нужно проработать, чтобы не допустить выпадающих доходов региона.
"Мы в этой части обсуждали возможность создания кластера либо особой экономической зоны, еще когда я работал в Министерстве [промышленности и торговли]. Естественно, в тот момент я был абсолютным сторонником этой идеи. В настоящий момент мы должны все взвесить, чтобы это принесло исключительно инвестиционные вложения со стороны новых потенциальных участников этой зоны или кластера, но не привело при этом к выпадающим доходам бюджета Нижегородской области", - пояснил Никитин.
Он добавил, что на встрече с предпринимателями будет обсуждать меры поддержки нижегородской промышленности, заключение новых специальных инвестиционных контрактов и другие механизмы.