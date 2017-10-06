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Врио главы Нижегородской области планирует провести встречу с местными предпринимателями

Экономика и бизнес
6 октября, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Глеб Никитин подчеркнул необходимость прорабатывания вопроса создания зоны свободной торговли в регионе

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин планирует провести встречу с предпринимателями региона 9 октября и обсудить сотрудничество бизнеса и региона. Об этом он сообщил журналистам по итогам состоявшегося в Москве оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия основания Нижнего Новгорода.

"В ближайшее время, в понедельник [9 октября], планирую встречу с промышленниками и предпринимателями [Нижегородской области], надеюсь услышать от них желания и планы, где мы можем их поддержать", - сказал он.

Говоря о возможности реализовать зону свободной торговли в области, куда вошли бы судостроительные мощности региона, Никитин отметил, что вопрос создания такого кластера нужно проработать, чтобы не допустить выпадающих доходов региона.

"Мы в этой части обсуждали возможность создания кластера либо особой экономической зоны, еще когда я работал в Министерстве [промышленности и торговли]. Естественно, в тот момент я был абсолютным сторонником этой идеи. В настоящий момент мы должны все взвесить, чтобы это принесло исключительно инвестиционные вложения со стороны новых потенциальных участников этой зоны или кластера, но не привело при этом к выпадающим доходам бюджета Нижегородской области", - пояснил Никитин.

Он добавил, что на встрече с предпринимателями будет обсуждать меры поддержки нижегородской промышленности, заключение новых специальных инвестиционных контрактов и другие механизмы.

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