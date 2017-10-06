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Минпромторг поддерживает предложение разрешить продажу лекарств в магазинах

Экономика и бизнес
6 октября, 18:31 UTC+3 ЕРЕВАН 6, октября. /ТАСС

Глава ведомства Денис Мантуров отметил, что министерство планирует дать положительное заключение

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ЕРЕВАН, 6 октября. /ТАСС/. Минпромторг поддерживает идею разрешить реализовывать лекарства в супермаркетах. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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"Мы это обсуждали, возражений здесь точно нет", - сообщил он, добавив, что министерство планирует дать положительное заключение.

В конце августа вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил Минздраву проработать вопрос о продаже лекарств в супермаркетах. В секретариате Шувалова ТАСС подтвердили наличие этого поручения. Минпромторг и ФАС эту инициативу поддержали. Минздрав также прорабатывает данную инициативу правительства, сообщил журналистам замглавы ведомства Сергей Краевой. Он отметил, что Минздрав в целом поддерживает повышение доступности лекарственных препаратов при условии соблюдении врачебного принципа "не навреди".

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