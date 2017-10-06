Минпромторг поддерживает предложение разрешить продажу лекарств в магазинах

Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" РоссииАрмия и ОПК 6 октября, 19:45
Фурсенко: футболист "Зенита" Капленко отказался от выступления за белорусские сборныеСпорт 6 октября, 19:39
Мутко: стадион в Ростове-на-Дону в ноябре вряд ли примет матч сборной России по футболуСпорт 6 октября, 19:27
Журналисты привезли на Кавказ калмыцкие сказки и мечеть из спичекОбщество 6 октября, 19:19
Мутко: молодежная сборная России в матче с австрийцами не показала весь свой потенциалСпорт 6 октября, 19:18
В Пензе в ходе силовой операции освободили заложниковПроисшествия 6 октября, 19:18
Мутко: английским болельщикам нужно верить побывавшим в России туристам, а не пропагандеСпорт 6 октября, 19:15
Гарри Бардин воодушевлен тем, что дети снимают кино все больше и лучшеВ стране 6 октября, 19:08
СМИ: тематический парк в честь Месси построят в Китае за €170 млнСпорт 6 октября, 18:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕРЕВАН, 6 октября. /ТАСС/. Минпромторг поддерживает идею разрешить реализовывать лекарства в супермаркетах. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Мы это обсуждали, возражений здесь точно нет", - сообщил он, добавив, что министерство планирует дать положительное заключение.
В конце августа вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил Минздраву проработать вопрос о продаже лекарств в супермаркетах. В секретариате Шувалова ТАСС подтвердили наличие этого поручения. Минпромторг и ФАС эту инициативу поддержали. Минздрав также прорабатывает данную инициативу правительства, сообщил журналистам замглавы ведомства Сергей Краевой. Он отметил, что Минздрав в целом поддерживает повышение доступности лекарственных препаратов при условии соблюдении врачебного принципа "не навреди".