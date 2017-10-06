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Минюст вернул приказ ФНС об исключении Виргинских островов из черного списка офшоров

Экономика и бизнес
6 октября, 18:29 дата обновления: 6 октября, 19:22 UTC+3

Это связано с тем, что приведенные в приложении к приказу названия государств не соответствуют Общероссийскому классификатору стран мира

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Вид на Виргинские острова

Вид на Виргинские острова

© AP Photo/Todd Vansickle

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции вернуло без регистрации приказ Федеральной налоговой службы (ФНС), касающийся исключения Британских Виргинских островов из черного списка офшоров.

Как сообщили в Минюсте в связи с появившимися публикациями, приказ ФНС от 1 сентября "Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ" поступил в министерство 5 сентября. Но "по результатам правовой экспертизы установлено, что наименования государств (территорий) <...>, приведенные в приложении к приказу, не соответствуют Общероссийскому классификатору стран мира".

В связи с этим 26 сентября Минюстом приказ возвращен без госрегистрации. "В случае возвращения нормативного правового акта <...> нарушения должны быть устранены, а акт повторно представлен на государственную регистрацию в течение месяца либо в Минюст России должна быть направлена копия документа об отмене нормативного правового акта", - пояснили в Минюсте.

"Замечания Минюста носят технический характер. На состав стран это не повлияет. В ближайшее время приказ будет исправлен и внесен в Минюст", - прокомментировали ТАСС в ФНС.

В соответствии с Налоговым кодексом, ФНС ежегодно не позднее 1 октября пересматривает перечень стран, не обеспечивающих обмен налоговой информацией с Россией в должном объеме. В перечень, действующий с 1 января, включены 109 стран и 19 территорий. В предыдущем, действовавшем в 2016 году, было 111 стран и 22 территории. Ранее из него были исключены Грузия, Эстония и Маврикий, а из списка территорий - Гонконг, Каймановы острова, Бермуды, Аруба.

При этом список дополнен Южной Кореей. Компания, имеющая постоянную регистрацию в стране или территории, включенной в перечень, не может освобождаться от налогообложения в РФ в предусмотренных законом случаях для иностранных компаний.

 

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