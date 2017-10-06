Минюст вернул приказ ФНС об исключении Виргинских островов из черного списка офшоров

Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" РоссииАрмия и ОПК 6 октября, 19:45
Фурсенко: футболист "Зенита" Капленко отказался от выступления за белорусские сборныеСпорт 6 октября, 19:39
Мутко: стадион в Ростове-на-Дону в ноябре вряд ли примет матч сборной России по футболуСпорт 6 октября, 19:27
Журналисты привезли на Кавказ калмыцкие сказки и мечеть из спичекОбщество 6 октября, 19:19
Мутко: молодежная сборная России в матче с австрийцами не показала весь свой потенциалСпорт 6 октября, 19:18
В Пензе в ходе силовой операции освободили заложниковПроисшествия 6 октября, 19:18
Мутко: английским болельщикам нужно верить побывавшим в России туристам, а не пропагандеСпорт 6 октября, 19:15
Гарри Бардин воодушевлен тем, что дети снимают кино все больше и лучшеВ стране 6 октября, 19:08
СМИ: тематический парк в честь Месси построят в Китае за €170 млнСпорт 6 октября, 18:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции вернуло без регистрации приказ Федеральной налоговой службы (ФНС), касающийся исключения Британских Виргинских островов из черного списка офшоров.
Как сообщили в Минюсте в связи с появившимися публикациями, приказ ФНС от 1 сентября "Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ" поступил в министерство 5 сентября. Но "по результатам правовой экспертизы установлено, что наименования государств (территорий) <...>, приведенные в приложении к приказу, не соответствуют Общероссийскому классификатору стран мира".
В связи с этим 26 сентября Минюстом приказ возвращен без госрегистрации. "В случае возвращения нормативного правового акта <...> нарушения должны быть устранены, а акт повторно представлен на государственную регистрацию в течение месяца либо в Минюст России должна быть направлена копия документа об отмене нормативного правового акта", - пояснили в Минюсте.
"Замечания Минюста носят технический характер. На состав стран это не повлияет. В ближайшее время приказ будет исправлен и внесен в Минюст", - прокомментировали ТАСС в ФНС.
В соответствии с Налоговым кодексом, ФНС ежегодно не позднее 1 октября пересматривает перечень стран, не обеспечивающих обмен налоговой информацией с Россией в должном объеме. В перечень, действующий с 1 января, включены 109 стран и 19 территорий. В предыдущем, действовавшем в 2016 году, было 111 стран и 22 территории. Ранее из него были исключены Грузия, Эстония и Маврикий, а из списка территорий - Гонконг, Каймановы острова, Бермуды, Аруба.
При этом список дополнен Южной Кореей. Компания, имеющая постоянную регистрацию в стране или территории, включенной в перечень, не может освобождаться от налогообложения в РФ в предусмотренных законом случаях для иностранных компаний.