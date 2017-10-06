Исследование: экспорт из ЕС в РФ из-за санкций снизился на €30 млрд

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БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Обоюдные санкции ЕС и РФ привели к значительному сокращению экспорта европейских компаний. Об этом говорится в докладе Австрийского института экономических исследований (WIFO), который опубликован на сайте организации.
"В соответствии с оценками WIFO, экспорт из ЕС в Россию из-за санкций сократился на 10,7% в 2014-2016 годах, что составляет около €30 млрд", - говорится в сообщении. В процентном соотношении наибольшие потери понесли кипрские компании - минус 34,5%, греческие - 23,2%, а также хорватские - минус 21%.
Экспорт из Германии сократился из-за санкций за отчетный период на 13,4%, что составляет €11,1 млрд. По €3 млрд потеряли польские и британские предприятия.
В целом же экспорт сокращался и под влиянием других факторов, к примеру, экономического спада в РФ. В общем и целом данный показатель снизился со €120 млрд в 2013 году до €72 млрд в 2016-м, говорится в докладе.
Таким образом, Россия опустилась на одну позицию в списке ключевых торговых партнеров ЕС и занимает пятое место после США, Швейцарии, Китая и Турции, отмечают эксперты WIFO.