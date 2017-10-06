Строительство крупного мясоперерабатывающего завода начнется под Воронежем в 2018 году

ВОРОНЕЖ, 6 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Агроэко" начнет в моногороде Павловске Воронежской области строительство мясоперерабатывающего завода с инвестициями 10 млрд рублей в 2018 году. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Воронежской области по итогам встречи губернатора Алексея Гордеева с гендиректором Фонда развития моногородов Ильей Кривоговым.

"Стороны обсудили возможность подготовки заявки в декабре 2017 года на софинансирование проекта группы компаний "Агроэко" по строительству мясоперерабатывающего предприятия на территории моногорода Павловск. Это позволит выйти на решение финансового вопроса уже до конца 2017 года и приступить к строительству в 2018 году", - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Как отметили в ведомстве, строительство мясоперерабатывающего завода позволит завершить создание в регионе третьего агропромышленного кластера по производству свинины. В регионе уже сформированы и работают два кластера: молочный и мясной - по производству говядины. "Стоимость объектов инфраструктуры составит более 1 млрд рублей, фонд в рамках подписанного с Воронежской областью генерального соглашения о сотрудничестве сможет софинансировать 95% от общей стоимости объектов, а 5% - это будут средства областного бюджета", - отметили в пресс-службе.

Группа компаний "Агроэко" ранее заявила, что намерена построить в Павловске завод по переработке свинины с инвестициями 10 млрд рублей, с технологией трехступенчатого охлаждения мяса для увеличения срока его годности до 30 дней. Это крупнейшая в области свиноводства группа компаний в регионе с потенциалом выпуска до 150 тыс. тонн мяса в год, она занимает около 60% рынка свинины в области и 2,3% рынка в России. Ее инвестпроект по созданию современного свиноводческого кластера из десяти свинокомплексов и завода стал наиболее масштабным в АПК региона, он реализуется в рамках "Программы развития сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2013-2020 годы".

"Агроэко" имеет в семи районах Воронежской области 25 производственных площадок, в том числе десять свинокомплексов, элеватор на 155 тыс. тонн единовременного хранения зерна, комбикормовый завод мощностью 360 тыс. тонн, селекционный генетический центр "Бутурлиновский". Компания намерена построить второй комбикормовый завод мощностью 280 тыс. тонн в год и элеватор при нем на 120 тыс. тонн зерна с возможностью расширения до 180 тыс. тонн. Производит 82,1 тыс. тонн свинины в живом весе в год, текущий объем отгрузки предприятия - до 12 тыс. голов в неделю.